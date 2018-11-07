Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:04
Просмотров: 66

Луценко подал президенту заявление об отставке - Сарган

Луценко подал президенту заявление об отставке - Сарган

Генпрокурор Юрий Луценко подал заявление президенту Петру Порошенко об отставке.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, сегодня недавно (в среду - ред.) подал президенту заявление", - сказала она.

6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке.

Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

"Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе", - сказал он.

Луценко заявил, что не может допустить "двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже при раскрытое преступление".

В тот же день вице-спикер Верховной Рады и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не поддерживает отставку.

Впоследствии спикер Верховной Рады Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос отставки генпрокурора и за это отдали свои голоса лишь 38 нардепов.

В среду в Центре противодействия коррупции напомнили Луценко, что первым его заявление на увольнение должен рассмотреть президент Петр Порошенко.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Генпрокурор Юрий Луценко хочет в отставку, но Рада его не отпустит
06.11.2018 14:50    355
ГПУ идентифицировала активы на $5,5 млрд, приобретенные за выведенные из ПриватБанка средства
06.11.2018 08:23    177
Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів ПМОП «Беркут»
02.11.2018 06:42    82
За обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди на лаві підсудних опинилися працівники Державної міграційної служби України
01.11.2018 08:44    108
Прокуратура АРК передала арештоване судно «НОРД» до АРМА
23.10.2018 10:08    136
Наталье Поклонской объявлено подозрение в совершении военных преступлений-Луценко
11.10.2018 07:34    188
ГПУ: Вілкула підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови ОДА
09.10.2018 09:50    131
Беглецу Азарову и его сыну сообщили о подозрении в получении 140 млн гривен взятки
05.10.2018 06:30    167
Екс-бійцям роти «Торнадо» повідомлено про нову підозру у готуванні до втечі з-під варти
29.09.2018 07:50    138
У ГПУ заявили, що отримали подання САП на Мосійчука
22.09.2018 10:15    191
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 