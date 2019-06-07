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Луценко: торгівля з ОРДЛО буде криміналом

Луценко: торгівля з ОРДЛО буде криміналом

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що відновлення торгівлі з підприємствами на окупованих територіях Донбасу «можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні».

«Як це було до 2017», – вказав Луценко.

За його словами, після так званої «націоналізації» підприємств підконтрольними Росії угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» «ідея зняти економічну блокаду означає легалізацію виплати податків терористичним утворенням і перекладання соціальних та комунальних видатків псевдореспублік на український бюджет».

«Така торгівля буде криміналом, що підпадає під статтю 258-5 Кримінального кодексу про фінансування тероризму», – заявив Луценко.

Під час засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську 5 червня прозвучала пропозиція про зняття економічної блокади з непідконтрольних Києву районів Донбасу, повідомив спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік.

«З такою пропозицією виступив Леонід Кучма. Це було дійсно так, і це було підтримано представниками ОРДО і ОРЛО. І це питання буде на розгляді економічної підгрупи наступного разу. Зняття блокади з непідконтрольних Києву районів, яка діє з березня 2017 року, також було б «великим прогресом», – сказав Сайдік.

5 червня у Мінську вперше за півтора місяці відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Як заявив голова української делегації Леонід Кучма, усі засідання робочих підгруп пройшли у конструктивному руслі. Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановане на 19 червня.

Источник: radiosvoboda.org

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