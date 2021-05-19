Луцький "Мотор" ремонтує двигуни винищувачів для українських військових авіаторів

Державне підприємство "Луцький ремонтний завод "Мотор", що входить до складу ДК "Укроборонпром", розпочало виконання капітального ремонту двигунів для бойової авіації Повітряних сил Збройних сил України.

Так, згідно з укладеним договором із замовником, підприємство розпочало виконання капітального ремонту авіаційних двигунів РД-33 для винищувачів МіГ-29, двигунів АЛ-31Ф та агрегату КРД-99Б для Су-27.

Загальна вартість виконання робіт – 55,6 млн. грн.

Завод "Мотор" готовий до виконання подальших робіт з відновлення справності двигунів фронтової авіації Повітряних сил ЗС України за договорами закупівлі послуг за державні кошти та як співвиконавці Державного оборонного замовлення.

"Мотор" є високотехнологічним підприємством, яке спеціалізується на ремонті газотурбінних авіадвигунів. Це унікальний завод, який здійснює капітальний ремонт авіадвигунів на власних виробничих площах, активно працює в напрямку імпортозаміщення та постійно опановує ремонт нових типів авіаційних агрегатів та компонентів авіадвигунів.

Завод виконує капітальний ремонт авіаційних двигунів та їх агрегатів до літаків Су, МіГ, Іл, виносних коробок агрегатів (ВКА) та виготовляє запасні частини для авіаційної техніки.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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