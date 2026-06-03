Правительство россии реально собирается вести переговоры с Беларусью об увеличении поставок топлива в россию.

При этом, по словам экспертов, белорусский бензин закроет даже меньше 10% потребностей российского рынка.

Беларусь производит чуть более 3 млн тонн в год, при спросе в россии почти в 40 млн тонн.

Кроме того, обсуждают даже изменение налогового режима для отдельных видов топлива, полный запрет экспорта дизеля и транзита бензина через территорию россии.

НПЗ сгорели, бензина больше нет. Вот вам и итоги 4 года «СВО».

Джерело: https://t.me/slvn_pomet/20140

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