Лукашенко обіцяє "переступити кордон", щоб зробити Україну українською - ВВС

Олександр Лукашенко пообіцяв мирно перейти кордон з Україною, отримати 90% підтримки українців, щоб "повернути Україну" і зробити її українською.

Про це Лукашенко заявив під час пресконференції "Велика розмова" у Мінську, коментуючи репліку журналіста про те, що Лукашенко є іноземним лідером, якого підтримує майже 40% українців.

"Ви дожартуєтеся до того, що я ризикну і переступлю кордон (з Україною, - Ред.) без зброї. І в мене буде не 40% українців (підтримки - Ред.), а мінімум 90%. І ми Україну повернемо… Не для того, щоб захопити, а щоб зробити Україну українською", - сказав Лукашенко.

"Але ми ведемо діалоги. Ми готові з вами говорити. Ми готові домовлятися", - додав він.

"Найменше ви маєте боятися білорусів. Ми ніколи не зробимо пакість, поки ви перші не ступите зі зброєю на територію Білорусі", - уточнив Лукашенко.

Водночас Лукашенко переконаний, що Україна "готує бойовиків" і "перекидає зброю" на територію Білорусі.

"Я ж його як сина сприймав", - сказав він про президента Володимира Зеленського.

Рівно рік тому в Білорусі відбулися президентські вибори, після яких у країні почалися найбільші протести за останні кілька десятків років - тисячі людей не повірили у перемогу Олександра Лукашенка та вимагали, щоб він пішов від влади.

У підсумку протести жорстоко розігнали, сотні людей потрапили за грати, кілька протестувальників загинули. Лідерів опозиції або арештували, або змусили виїхати з країни.

Західні країни ввели ряд економічних санкції проти Білорусі і її чиновників, до яких приєдналася і Україна.

Ці обмеження ще посилили після примусової посадки літака з білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем, якого у підсумку арештували разом з його дівчиною. Україна закрила свій авіапростір для білоруських літаків.

У понеділок, в день річниці президентських виборів, Велика Британія запровадила нові санкції проти білоруських нафтопродуктів та калійної промисловості. Нові обмеження для Мінська очікують і від США.

В Україні ж продовжують працювати автозаправки з білоруськими нафтопродуктами.

Про Крим і Донбас

На запитання, коли Білорусь визнає Крим російським, Олександр Лукашенко сказав, що це станеться тоді, коли "останній російський олігарх" почне постачати туди свою продукцію.

"Коли Білорусь визнає Крим? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне постачати туди продукти. За мною справа не стане", - сказав Лукашенко.

Коментуючи військові дії на Донбасі, Олександр Лукашенко уточнив, що якщо Україна "посміє" почати наступ на непідконтрольній їй території на Донбасі "за участі третіх країн", то він не підтримає такі дії.

А якщо дійде до сутичок з Росією, то він буде посередником.

"Але я впевнений, що ні перший, ні другий варіант не можливі, тому що розумних голів достатньо", - сказав Лукашенко. За його словами, на Донбасі досі "пострілюють", але повномасштабну війну вдалося зупинити завдяки мінським угодам.

У 2015 році завдяки домовленостям керівників України, Росії, Франції та Німеччини у Мінську вдалося зупинити повномасштабні бої на Донбасі та зменшили інтенсивність обстрілів, але до повного вирішення конфлікту наблизитися не вдалося.

Представники Росії вимагають проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей. Україна не може це дозволити, адже це означатиме легітимізацію самопроголошених республік "ЛНР" і "ДНР".

Про справу Шишова і Протасевича

Коментуючи справу опозиційного активіста Віталія Шишова, Лукашенко закликав не затьмарювати відносини між Україною і Білоруссю "фейками".

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова знайшли на початку серпня повішеним у Києві. Українська поліція розслідує його смерть як самогубство або імітацію самогубства. Водночас товариші Шишова впевнені, що за його смертю стоять білоруські спецслужби, адже у минулому білоруських опозиціонерів вже знаходили повішеними.

"Ну, ось як його прізвище - який повісився? - Шишов. Ну ось слухайте, хто він такий для мене і для Білорусі взагалі?.. Він для нас був ну просто ніхто", - сказав Лукашенко.

Поліція заявила про садна на тілі Шишова. Близькі кажуть про стеження за ним. Основними версіями смерті Шишова українські силовики називають самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Лукашенко переконаний, що ніхто з Білорусі не йшов би його вішати, і не розуміє, "навіщо в Україні розвивають ось це все".

"Елементарно: сьогодні повісили одного, завтра такий буде інший. Всіх же не перевішаєш. Навіщо Україні роздувати усе це?" - сказав Лукашенко і запевнив, що "у нас без Шишова вистачає, з ким розбиратися".

Шишов у Білорусі брав участь в акціях протесту після президентських виборів 2020 року, за результатами яких Олександр Лукашенко оголосив про свою чергову перемогу.

Лукашенко також згадав Романа Протасевича, білоруського активіста, літак якого примусово посадили у Мінську, щоб затримати колишнього редактора опозиційного каналу "НЕХТА".

Мовляв, тепер він не радий, що Протасевич у Білорусі, адже тепер Лукашенко відповідає за його безпеку.

"Сателіти Америки"

Журналістка BBC News Сара Рейнсфорд нагадала Олександру Лукашенку про затримання 40 тисяч людей, які вийшли на протести, про тортури затриманих і 610 арештованих.

"Після такої жорсткості, після таких репресій... Як ви відповідаєте на запитання - і тут, і за кордоном, - що ви втратили легітимність і що саме зараз Білорусі потрібні зміни?" - запитала журналістка.

Вона додала, що Британія оголосила про нові санкції щодо Білорусі й закликала до звільнення політв'язнів.

"Мирними акціями там не пахло. І ми відреагували значно м'якше, аніж ваш патрон у США", - відповів Лукашенко.

На що журналістка заперечила і сказала, що вона з Британії, а не з США.

"Ви сателіт Америки, ви танцюєте під американську дудку, ви рідні брати", - закинув Лукашенко.

Після Лукашенка свої закиди на адресу журналістки BBC озвучив один з рупорів пропрезидентських сил у Білорусі Григорій Азарьонок, а потім й інші присутні на пресконференції білоруські журналісти.

Григорій Азарьонок звинуватив західні країни у смерті "мільйона іракців", а потім запитав Олександра Лукашенка про те, "де він бере сили, щоб вистояти проти такого величезного інформаціного тиску" зі сторони Заходу.

Роман Протасевич на так званій "пресконференції" МЗС Білорусі

У червні затриманий у Білорусі Роман Протасевич з'явився на так званій "пресконференції" білоруських силовиків. Тоді журналіст ВВС Джона Фішер залишив "пресконференцію" на знак протесту, заявивши, що Протасевича примушують брати в ній участь.

"Ми пішли. Не хотіли брати участі, адже він там явно перебуває під примусом", - написав після цього кореспондент ВВС Джона Фішер у Twitter.

Пресконференція Лукашенка тривала більше п'яти годин.

По материалам: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»