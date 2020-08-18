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Лукашенко объявили персона нон грата в ЕС

Лукашенко объявили персона нон грата в ЕС

В ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми

Президенту Беларуси Александру Лукашенко может быть отказано во въезде в ряд европейских стран. Депутаты Европарламента объявили его персона нон грата в Евросоюзе.

Об этом говорится в совместном заявлении партий Европейского парламента, сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

В ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и указывают на победу Светланы Тихановской.

"Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персона нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей", - отмечается в нем.

Источник: www.rbc.ua/

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Темы: выборы

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