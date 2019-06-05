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Лукашенко отдаляется от Кремля и хочет укрепления своей власти через референдум

Лукашенко отдаляется от Кремля и хочет укрепления своей власти через референдум

В Минске от идеи белорусско-российской интеграции уже, по сути, отказались, но будут исполнять чисто ритуальные сцены в диалоге с Москвой. Об этом сообщает Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ, по информации которого, все отношения с РФ предполагается строить в рамках ЕАЭС.

Кроме того, в ноябре текущего года Лукашенко планирует провести конституционный референдум, которым подразумевается продление полномочий президента до 7 лет, в также перенос выборов. Также у Лукашенко есть идея передать власть своему сыну Виктору, учредив для последнего должность вице-президента.

Источник: sprotyv.info

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Темы: беларусь

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