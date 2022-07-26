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Лукашенко раптово вирішив озброїти всіх єгерів Білорусі

Лукашенко раптово вирішив озброїти всіх єгерів Білорусі

Вочевидь для підготовки атаки на Україну - Олександр Лукашенко дав вказівку озброїти співробітників Держінспекції охорони тваринного та рослинного світу.

Про це він заявив під час того, як заслухав доповідь від начальника держінспекції Юрія Тертеля, повідомляє "БелТ".

"Зустрічаючись з міністром з надзвичайних ситуацій я йому доручив, щоб серед міцних надійних мужиків ми могли, не дай боже важкі часи, створити гарний військовий підрозділ. Все-таки там служать тисяча хлопців рятувальників. Це підготовлені розумні хлопці.

Ми домовилися, що протягом деякого часу, а це питання вже вирішено, ми матимемо там кілька тисяч підготовлених бійців на випадок, якщо.

Ну, у тебе вся інспекція має бути готовою стати під рушницю, не дай боже. Цей фактор потрібно мати на увазі. Тим більше там особливо й озброювати нема чого. Якщо потрібно буде дозброїти - дозброїмо", - сказав Лукашенко.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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