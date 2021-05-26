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Лукашенко впервые прокомментировал принудительную посадку самолета Ryanair

Лукашенко впервые прокомментировал принудительную посадку самолета Ryanair

Александр Лукашенко впервые прокомментировал последние события вокруг Беларуси, вызванные принудительной посадкой пассажирского самолета авиакомпании Ryanair и арестом журналиста Романа Протасевича.

«Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Мы действовали полностью законно. Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг cистемы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?», - прокомментировал Лукашенко на брифинге.

Он отметил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии.

По словам Лукашенко, экипаж советовался с хозяевами самолёта и аэропортом в Вильнюсе, но принял решение приземлиться в Минске. При этом Лукашенко назвал абсолютной ложью информацию о принуждении лайнера к посадке истребителем МиГ-29.

Также Лукашенко отреагировал арест журналиста Протасевича. Он призвал западных защитников ответить на какие спецслужбы работали двое задержанных. "Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине? За свои преступления ответит каждый. Это дело времени", - сказал Лукашенко, передает strana.ua.

Агентство Телевидения Новости

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