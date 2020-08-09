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Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным "вагнеровцам"

Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по задержанным вагнеровцам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с задержанием 33 россиян под Минском, пишет Интерфакс 9 августа.

В пятницу, 7 августа, у президентов состоялся телефонный разговор по инициативе Путина.

"С Путиным договорились разобраться по боевикам", - сказал Лукашенко, допустив, что эту ситуацию "может быть, третья страна спровоцировала".

"Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко также сообщил, что Путин передал ему письмо, в которых излагались факты о задержанных россиянах. Его сейчас изучает следствие.

Белорусский лидер при этом заявил, что "никакие Вагнеры" не повлияют на отношения Беларуси и России.

"С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе", - сказал Лукашенко. По его словам, во время телефонного разговора Путин сказал ему, что "мы в одной лодке".

Ранее Лукашенко говорил, что Минск выдаст бойцов ЧВК Вагнер Украине при условии, что Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

 

Агентство Телевидения Новости

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