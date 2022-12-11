Лузер, чмо и неудачник. Как Кремль похоронил войной репутацию на Востоке и Западе

США больше не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы, — The Times

"Это представляет собой важное событие в девятимесячной войне, поскольку теперь Вашингтон с большей вероятностью поставит Киеву оружие большей дальности", — пишет издание.

Путин стал "старой клячей" и "хромой уткой" современной политики. Начало войны как ход all-in поставило мир на развилку между полным уничтожением российской угрозы и превращением её в силу абсолютного регионального доминирования.

Путин войну проиграл, и провальный результат очевиден всем, в результате чего Путин объективно стал "лузером", на которого можно плевать совершенно осознанно.

Сначала Кремль объявляет о "газовом трио", из которого мгновенно выходят двое, оставляя Путина один на один со своей манией величия.

Затем Путин надеется на "продуктивную встречу с Моди", но, по имеющимся данным, Индия отказывается от встречи с Путиным, поскольку тот неадекват и размахивает ядерной бомбой. Для понимания: в дипломатии отмена уже намеченной и согласованной на высшем уровне встречи - это действие, близкое к полному разрыву дипломатических отношений в плоскости определения политической позиции на линейке "союзник - противник".

И теперь The Times сообщает, что Вашингтон, проверив реакцию Москвы на взрывы стратегических ядерных объектов на территории России, негласно (!) не будет противиться (=косвенно поддерживает) нанесению ударов по территории РФ.

Формулировка "мы не боимся дальнейшей эскалации" восходит к идее, что Россия - немощное недогосударство с большим количеством ядерного оружия, но риск его применения пропорционально падает каждой реплике официальных лиц.

В отношении России действует стратегема "обратной интерпретации": если Россия чем-то угрожает, то этого определенно не будет, а если Россия говорит, что чего-то не будет, то это определенно входит в её планы. Ядерные угрозы и трансформация ядерной стратегии из "защитной" в "предупредительную" - это "угроза понтами", а значит эскалационный потенциал оной очень низкий.

Все это входит в последствие того, что Путин стал "лузером года", а с проигравшими не дружат, и с ними не ведут переговоры: их опускают, медленно, показательно, болезненно и безопасно для себя.

Теперь Путин - это "мелкая чмоня" как для западных игроков, так и для бывших восточных союзников, которые, увидев слабеющую недодержаву, получили шанс на обломках российского влияния строить свою региональную субъектность.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7652

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