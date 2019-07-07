МАГАТЭ созывает экстренное заседание по иранской ядерной сделке

Развитие ситуации вокруг ядерной программы Ирана обсудят на экстренном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 10 июля.

С просьбой провести эту встречу обратился представитель США Джеки Уолкот, передает DW.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в Twitter, что на Иран следует оказывать давление, чтобы он отказался от своих ядерных амбиций. По его словам, 10 июля темой обсуждений станут «непозволительные действия Ирана в ядерной сфере».

Ранее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран впервые нарушил положение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — международной ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и превысил лимит хранения обогащенного урана.

При этом позднее иранский президент Хасан Роухани заявил, что Тегеран сам будет определять необходимый им уровень обогащения урана. «С 7 июля степень обогащения больше не будет ограничиваться 3,67 процента. Мы снимаем с себя это обязательство», — подчеркнул он.

Источник: sprotyv.info

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