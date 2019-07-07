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МАГАТЭ созывает экстренное заседание по иранской ядерной сделке

МАГАТЭ созывает экстренное заседание по иранской ядерной сделке

Развитие ситуации вокруг ядерной программы Ирана обсудят на экстренном заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 10 июля.

С просьбой провести эту встречу обратился представитель США Джеки Уолкот, передает DW.

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон написал в Twitter, что на Иран следует оказывать давление, чтобы он отказался от своих ядерных амбиций. По его словам, 10 июля темой обсуждений станут «непозволительные действия Ирана в ядерной сфере».

Ранее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран впервые нарушил положение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — международной ядерной сделки, заключенной в 2015 году, и превысил лимит хранения обогащенного урана.

При этом позднее иранский президент Хасан Роухани заявил, что Тегеран сам будет определять необходимый им уровень обогащения урана. «С 7 июля степень обогащения больше не будет ограничиваться 3,67 процента. Мы снимаем с себя это обязательство», — подчеркнул он.

Источник: sprotyv.info

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Темы: иран, оон

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