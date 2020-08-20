Майбутні екіпажі «Айлендів» склали заліки на живучість

На базі 198-го навчального центру ВМС ЗС України проходить другий етап підготовки українських військових моряків, які стануть основою нових екіпажів патрульних катерів класу «Айленд».

Перший етап підготовки відбувся в Одесі, де відібрані кандидати пройшли теоретичний і практичний курси занять, на яких вивчали технічні характеристики катерів цього класу.

— Під час другого етапу, що триватиме чотири тижні, екіпажі відпрацьовуватимуть майже всі практичні питання, пов’язані зі службою на кораблі. Вони складали заліки з боротьби за живучість, з пожежами та затопленнями. Далі будуть тренування з несення служби на ходовому містку й у машинному відділенні, - розповів кандидат на посаду командира катера старший лейтенант Сергій Щербина.

Наприкінці другого етапу особовий склад відпрацьовуватиме у складі всього катера роботу між головним командним пунктом і всіма постами.

За словами моториста-електрика МБАК «Нікополь» старшого матроса Андрія Оприска, другий етап підготовки дуже насичений практичними заняттями, які пов’язані як зі штатними, так і з позаштатними ситуаціями на кораблях.

- Відтоді, як дізнався, що такі катери будуть надані нашим ВМС, мріяв потрапити на них служити. Готувався, пройшов відбір. Володію розмовною іспанською, маю базові знання з англійської. Наступним етапом буде поглиблене вивчення саме англійської мови, - розповів він.

Після завершення другого етапу підготовки військові моряки, які стануть основою нових екіпажів «Айлендів», пройдуть мовні курси у вищих військово-навчальних закладах Одеси. А вже після цього вирушать для проведення подальшого навчання у Балтимор (США), де відбуватиметься теоретична та практична підготовка екіпажів і фактичні виходи в море на борту нових катерів класу «Айленд».

Інформагентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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