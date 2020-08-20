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Майбутні екіпажі «Айлендів» склали заліки на живучість

Майбутні екіпажі «Айлендів» склали заліки на живучість

На базі 198-го навчального центру ВМС ЗС України проходить другий етап підготовки українських військових моряків, які стануть основою нових екіпажів патрульних катерів класу «Айленд».

Перший етап підготовки відбувся в Одесі, де відібрані кандидати пройшли теоретичний і практичний курси занять, на яких вивчали технічні характеристики катерів цього класу.

— Під час другого етапу, що триватиме чотири тижні, екіпажі відпрацьовуватимуть майже всі практичні питання, пов’язані зі службою на кораблі. Вони складали заліки з боротьби за живучість, з пожежами та затопленнями. Далі будуть тренування з несення служби на ходовому містку й у машинному відділенні, - розповів кандидат на посаду командира катера старший лейтенант Сергій Щербина.

Наприкінці другого етапу особовий склад відпрацьовуватиме у складі всього катера роботу між головним командним пунктом і всіма постами.

За словами моториста-електрика МБАК «Нікополь» старшого матроса Андрія Оприска, другий етап підготовки дуже насичений практичними заняттями, які пов’язані як зі штатними, так і з позаштатними ситуаціями на кораблях.

- Відтоді, як дізнався, що такі катери будуть надані нашим ВМС, мріяв потрапити на них служити. Готувався, пройшов відбір. Володію розмовною іспанською, маю базові знання з англійської. Наступним етапом буде поглиблене вивчення саме англійської мови, - розповів він.

Після завершення другого етапу підготовки військові моряки, які стануть основою нових екіпажів «Айлендів», пройдуть мовні курси у вищих військово-навчальних закладах Одеси. А вже після цього вирушать для проведення подальшого навчання у Балтимор (США), де відбуватиметься теоретична та практична підготовка екіпажів і фактичні виходи в море на борту нових катерів класу «Айленд».

Інформагентство АрміяInform

Майбутні екіпажі «Айлендів» склали заліки на живучість

Майбутні екіпажі «Айлендів» склали заліки на живучість

Майбутні екіпажі «Айлендів» склали заліки на живучість

Майбутні екіпажі «Айлендів» склали заліки на живучість

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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