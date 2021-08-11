Майже 60 тисяч вступників зараховано до закладів вищої освіти на бюджет

9 серпня відбулося зарахування вступників на навчання за державним замовленням за освітніми ступенями бакалавра, молодшого бакалавра та магістра фармацевтичного, ветеринарного і медичного спрямування.

Кількість зарахованих на основі повної загальної середньої освіти на бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) становить 58 тисяч 698 осіб, на молодшого бакалавра – 467 осіб.

В електронних кабінетах вступників, які виконали всі вимоги щодо подання оригіналів документів до закладів вищої освіти, статус заяви змінився на «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)».

За даними державного підприємства «Інфоресурс», у рейтингу закладів вищої освіти за кількістю зарахованих на бюджет перше місце посідає Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (3 тис. 911 осіб). Наступні в рейтингу такі ЗВО:

● 2 місце – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (3 тис. 66 осіб);

● 3 місце – Національний університет «Львівська політехніка» (2 тис. 448 осіб);

● 4 місце – Львівський національний університет імені Івана Франка (2 тис. 259 осіб);

● 5 місце – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (1 тис. 245 осіб);

● 6 місце – Національний авіаційний університет (1 тис. 215 осіб);

● 7 місце – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (1 тис. 215 осіб);

● 8 місце – Харківський національний університет радіоелектроніки (1 тис. 48 осіб);

● 9 місце – Національний університет біоресурсів і природокористування України (1 тис. 26 осіб);

● 10 місце – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (860 осіб).

З-поміж популярних спеціальностей на бюджет перше місце посідає «Середня освіта» – 6 тис. 217 осіб. Наступні в рейтингу такі спеціальності:

● 2 місце – «Медицина» (3 тис. 664 особи);

● 3 місце – «Комп'ютерні науки» (3 тис. 421 особа);

● 4 місце – «Філологія» (2 тис. 325 осіб);

● 5 місце – «Інженерія програмного забезпечення» (1 тис. 899 осіб);

● 6 місце – «Комп’ютерна інженерія» (1 тис. 700 осіб);

● 7 місце – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (1 тис. 659 осіб);

● 8 місце – «Будівництво та цивільна інженерія» (1 тис. 492 особи);

● 9 місце – «Право» (1 тис. 156 осіб);

● 10 місце – «Агрономія» (1 тис. 108 осіб).

Зазначимо, що вступники, які мають пільги та претендують на переведення на бюджет, повинні надати до ЗВО підтверджувальні документи до 11 серпня, а саме переведення відбудеться до 19 серпня.

Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня, терміни визначені в Правилах прийому ЗВО. Статус «Рекомендовано (контракт)» може з’явитись навпроти декількох заяв – вступник самостійно визначає, яку пропозицію обрати.

Источник: mon.gov.ua

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