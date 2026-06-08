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Майже 800 млн доларів кремль планує витратити на мілітаризацію молоді у 2026 році

Майже 800 млн доларів кремль планує витратити на мілітаризацію молоді у 2026 році

За даними медіа, це майже у 20 разів більше, ніж до початку повномасштабної війни.

За ці кошти можна було б збудувати приблизно 60 сучасних шкіл. Натомість під виглядом «патріотичного виховання» російським дітям нав'язують мілітаризм, культ війни та лояльність до режиму. Замість якісної освіти й розвитку критичного мислення в росії масово проводять військово-пропагандистські заходи, організовують ігри на кшталт «зарниці» та закуповують навчальні макети зброї, зокрема навіть надувні «Катюші».

❗️Через концерти пропагандистських виконавців, воєнізовані шоу та ідеологічні кампанії кремль цілеспрямовано формує покоління, для якого військова агресія має сприйматися як норма.

✅ Центр нещодавно писав (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17995) про те, що росія витрачає сотні мільйонів доларів на мілітаризацію підлітків на тимчасово окупованих територіях України. Усе це свідчить про те, що нинішня російська влада готує підростаюче покоління до довготривалої військової конфронтації.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18222

Новости портала «Весь Харьков»

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