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Майже половину доходів українців витрачають на їжу

Майже половину доходів українців витрачають на їжу

Українці витрачають на їжу половину доходів, тоді як європейці - близько п"ятої частини від зарплатні

Сьогодні українці 48% доходів витрачають на їжу. Хоча до 2016 року цей показник доходив до 53%, говориться в звітах Держстату. Обидві цифри дуже великі. Середні витрати європейців на їжу становлять 12% від доходів. Наприклад, британці витрачають на їжу 10%, нідерландці – 10,6%, поляки – 17%, литовці – 27%.

Про це йдеться в матеріалі “Сьогодні”.

Якщо порівнювати з іншими країнами, то цей критерій для України не є показовим, вважає керівниця відділу якості життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Людмила Черенько.

“У нас багато витрат йде навіть у забезпечених верств населення, також висока калорійність добового харчування. Можливо, це ментальна особливість українців. За цим критерієм нашу країну порівнювати не варто”, – говорить Черенько.

На підтвердження своїх слів вона підрахувала, що частка домогосподарств в Україні, які витрачають на їжу більш ніж 60% доходів, становить 26,7%. При цьому частка домогосподарств, у яких залишається менше ніж 10% після витрат на харчування і житло, – 7,6%.

Источник: socportal.info

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Темы: экономика

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