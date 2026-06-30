Майже тридцять років ремонту, модернізації та мільярдних витрат

Нарешті крейсер "Адмірал Нахімов" виходить на фінішну пряму. Його головне завдання — прикривати райони бойового патрулювання стратегічних атомних підводних човнів у Баренцовому та Норвезькому морях. Звучить грізно. На папері.

Але є одна маленька деталь, яка псує всю цю величну картину.

Корабель будували ще за радянською філософією: чим більше заліза, тим більше могутності. Світ же за ці тридцять років встиг кардинально змінитися. Сучасна війна дедалі частіше доводить, що результат визначають не лише тоннаж і кількість ракет, а й інформація, електроніка, безпілотні системи та здатність швидко адаптуватися.

Поки крейсер стояв у ремонті, технології зробили кілька гігантських кроків уперед. І тепер корабель, у який вкладено величезні кошти, виходить у море зі спадщиною минулої епохи: без повноцінних технологій малопомітності, з конструкцією, що бере початок ще в СРСР.

Іронія долі в тому, що інколи найдорожчим елементом корабля стає не реактор, не ракети й не радари.

А дата його народження.

Бо за три десятиліття можна не лише відремонтувати корабель. За три десятиліття може постаріти сама концепція війни.

(с) Семен Шимко

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

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