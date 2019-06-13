Майкл Макфол: В США до сих пор не осознают масштабы угрозы исходящей от России

Нравится это Трампу или нет, его президентство «неразрывно связано с его необычными отношениями» с Москвой, пишет издание Salon. Чтобы разобраться в этом вопросе, издание побеседовало с Майклом Макфолом, который при администрации Барака Обамы служил послом США в России.

По словам дипломата, нельзя с точностью сказать, что американский президент скомпрометирован российской стороной или что он действует в её интересах. Вопрос, есть ли у Кремля рычаги давления на Трампа, всё ещё требует внимательного изучения.

«Этот аспект мне неизвестен. Но я точно знаю, что заявления президента Трампа служат национальным интересам России, какими их определяет Путин. Хочу особо пояснить: какими их определяет Путин. У остальных россиян есть собственное определение национальных интересов», — считает Макфол.

К примеру, когда глава Белого дома на протяжении нескольких лет отказывается признать, что выборы в США 2016 года были атакованы Россией, то он играет на руку Кремлю. Точно так же нежелание Трампа поддерживать американское разведсообщество в этом вопросе «приносит пользу Путину, а не национальным интересам Америки», указал бывший посол.

По его мнению, Трамп неоднократно демонстрировал, что он придерживается собственной дипломатической теории. Трамп считает, что если он хорошо отзывается о диктаторах, то вызывает у них симпатию и, как следствие, укрепляет положение Соединённых Штатов.

«Я бы сказал, что до сих пор ощутимые конкретные результаты этой стратегии, которые выгодны Америке, нашим интересам безопасности и нашему процветанию, очень невелики. Она не дала нам никаких положительных результатов. Что касается России, то совершенно очевидно, благодушная беседа с Путиным не заставила последнего покинуть Восточную Украину, отказаться от Асада и переосмыслить аннексию Крыма», — заявил Макфол.

На его взгляд, Трамп — во многом «уникальный лидер». И дело не только в том, что после встречи с Путиным в Хельсинки глава Белого дома собирался пойти на беспрецедентный шаг и передать американского дипломата, то есть самого Макфола, враждебной России.

«Он уникален тем, как он говорит о Путине. Никто, причём даже в его собственной администрации, не отзывается так хвалебно о Владимире Путине, как президент Трамп. И наоборот, президент США прилагает невероятные усилия, чтобы оскорбить наших бывших союзников. Я не помню, чтобы кто-либо делал подобное», — указал Макфол.

Вместе с тем он считает, что администрация Трампа проводит в отношении России политику, курс которой совпадает с курсом заданным еще правительством Обамы.

«Санкции всё ещё действуют. На мой взгляд, это правильная стратегия. НАТО укрепляется и размещает войска ближе к российской границе. На мой взгляд, это хорошие новости. Мы продолжаем поддерживать Украину, будь то политико-экономические реформы или военная помощь. Я отдаю должное администрации за предоставление летального оружия Киеву. Это шаг вперёд», — считает Макфол.

Дипломат указал, что Вашингтон долгое время недооценивал угрозу со стороны России. По мнению Макфола, американские власти оказались застигнуты врасплох, потому что не осознавали способность и стремление режима Путина нанести вред.

«Для меня, я думаю, всё изменилось после аннексии Украины в 2014 году. Произошло три вмешательства подряд: сначала была Украина, затем вмешательство в Сирии в 2015 году и затем вмешательство в Соединённых Штатах в 2016 году. Одно за другим, три года подряд, очень рискованные операции. Этого должно было быть достаточно, чтобы убедить всех американцев в угрозе, которую представляет Путин», — заявил экс-посол.

«При всём при этом, меня всё ещё поражает, что многие американцы, особенно среди республиканцев — как показывают данные опроса — не разделяют эту точку зрения. Меня это тревожит, потому что, на мой взгляд, нам придётся долго разбираться с этой проблемой. Это означает, что нам нужна двухпартийная долгосрочная высшая стратегия для достижения наших целей. При этом ещё много людей, включая, возможно, даже самого президента, не согласны с оценкой угрозы. Это затрудняет выработку двухпартийной долгосрочной стратегии борьбы с путинской Россией», — подчеркнул Макфол.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»