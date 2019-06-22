Макроекономічний огляд та прогноз від Мінфіну (червень 2019)

У червневому макроогляді - більше уваги виконанню доходів, які Міністерство фінансів аналізує щоденно в рамках управління ліквідністю.

За 5 місяців цього року податкові та митні надходження були нижчими за планові через такі причини:

міцніший за врахований в бюджеті курс гривні;

скорочення виробництва тютюну;

звільнення з січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей;

менші за прогнозовані обсяги імпорту.

Ряд з цих причин мають тимчасовий характер. Імпорт газу підвищується порівняно із початком року, що поліпшує показники виконання надходжень від ПДВ. Виробництво тютюнових виробів зростає тепер після падіння в першому кварталі, що позитивно впливає на динаміку надходжень від акцизу. Подальше поліпшення фінансових результатів підприємств за оцінкою сприятимуть більшим надходженням від ПнПП. Ми не очікуємо повторення ситуації з відшкодуванням ПДВ, яка мала місце в січні цього року.

Водночас більші за планові надходження було отримано від ПДФО внаслідок зростання середньої заробітної плати (на фоні підвищення мінімальної заробітної плати, поліпшення фінансового стану компаній та жорсткого ринку праці).

НБУ перерахував до бюджету 64,9 млрд грн, що вище на 17,3 млрд грн за попередній прогноз НацБанку, наданий Мінфіну під час складання помісячного бюджетного розпису на цей рік. Перерахування прибутку НБУ до Державного бюджету у повному обсязі відповідає Бюджетному кодексу та Закону «Про НБУ», якими визначено, що прибуток НБУ до розподілу підлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязі у сумі, визначеній у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку.

З боку запозичень після випуску єврооблігацій та збільшення участі нерезидентів у купівлі ОВДП (завдяки запуску Clearstream на фоні макроекономічної стабільності та виваженої фіскальної політики уряду) виконання плану вирівнялось.

З огляду на важливість забезпечення вчасного фінансування зобов’язань Уряду, Міністерство фінансів у 2018 році за підтримки міжнародних донорів змінило підходи до управління ліквідністю, щоб врахувати ліпший міжнародний досвід. Запровадження управління ліквідністю з горизонтом на дванадцять місяців, щоденні та щомісячні уточнення прогнозів з ДФС та ДКСУ дозволили уникнути пікового фінансування видатків в грудні 2018 року, що в попередні роки негативно впливали на стабільність обмінного курсу та інфляцію. Тому грудень минулого року показав, що Уряд здатний проводити видаткову політику без негативного впливу на валютний ринок та інфляцію.

На початку 2019 року постійний аналіз ліквідності дозволив оперативно реагувати на виклики, пов’язані із стабільністю єдиного казначейського рахунку та поточної ліквідністю, в тому числі замістити невиконання надходжень від приватизації та частково зовнішні запозичення внутрішніми запозиченнями. Повноцінне запровадження середньострокового бюджетного планування дозволить завершити процес впровадження ефективного управління ліквідністю держави. Так, воно означитиме збільшення горизонту планування та підвищення прогнозованості і передбачуваності державної політики.

Макроогляд за черввень 2019

Источник: minfin.gov.ua

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