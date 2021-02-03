Макрон даже заговорил на русском: Приговор Навального жестко осудили во всем мире

Представители различных государств мира осудили приговор российского оппозиционера Алексея Навального и потребовали его освободить.

Государственный департамент США призвал Россию «немедленно и безоговорочно освободить Навального, а также сотен других граждан РФ», которых незаконно задержали на прошедших митингах, информирует enovosty.com/news.

В Госдепе напомнили, что Европейский суд по правам человека заключил, что осуждение Навального в 2014 году, которое является основанием для нового приговора, было «незаконным и произвольным» и «политически мотивированным».

«Даже работая с Россией над продвижением интересов США, мы будем тесно координировать свои действия с нашими союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за невыполнение прав своих граждан», – отмечено в сообщении.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель в Twitter, что приговор Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и основных свобод.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в соцсети написал, что приговор Навальному недопустим.

«Я требую его немедленного освобождения и прекращения насилия против мирных демонстрантов. Необходимо гарантировать верховенство закона и право на свободу выражения мнения», – отметил он.

Спикер правительства Германии Зайберт Штеффен в Twitter передал слова канцлера Ангелы Меркель: «Приговор Алексею Навальному далек от закона. Он должен быть немедленно освобожден. Насилие против мирных демонстрантов должно прекратиться».

Президент Франции Эммануэль Макрон в сети на русском языке сообщил, что политические разногласия ни при каких обстоятельствах не являются преступлением.

«Мы призываем к его немедленному освобождению. Соблюдение прав человека, так же, как и демократических свобод, не могут быть предметом обсуждения», – написал политик.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «трусостью» решение по делу российского оппозиционера Навального и призвал немедленно освободить его.



Источник: enovosty.com

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