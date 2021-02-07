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Макрон підтримав будівництво "Північного потоку-2"

Макрон підтримав будівництво Північного потоку-2

Французький президент Емманюель Макрон підтримав позицію німецького канцлера Ангели Меркель щодо необхідності завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Меркель та Макрон під час спільної відеоконференції, передає Bloomberg

Деталі: Сторони домовились, що мають усунути розбіжності щодо будівництва газопроводу напередодні переговорів із президентом США Джо Байденом. Меркель і надалі продовжує дотримуватись позиції щодо завершення будівництва "Північного потоку-2". За її словами, Франція та Німеччина єдиними силами виступили проти американських санкцій щодо газопроводу і наразі вони хочуть підняти це питання у перемовинах із США.

Сполучені Штати виступають проти запуску труби та вже запровадили ряд санкцій, які до цього причетні.

"Ми хочемо продовжувати спільну роботу над більш суверенною європейською енергетичною стратегією", – сказав французький лідер. Водночас, про те що російська труба навпаки збільшує залежність Німеччини від російської енергетики, очільники держав не згадали.

Чому це важливо: Ще у серпні 2020 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він висловлював свої сумніви щодо газопроводу "Північний потік-2" канцлерці Ангелі Меркель.

Нагадаємо:

Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на побудову газопроводу "Північний потік-2" у водах країни до кінця травня.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи на одній з двох гілок суперечливого російського газопроводу в першій половині 2021 року, незважаючи на санкції США.

Голова Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер закликав оголосити мораторій на добудову нового газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік-2".

Газопровід "Північний потік-2" добудований вже більш ніж на 90 відсотків. Залишилося прокласти лише кілька десятків кілометрів труб в водах Данії та Німеччини.

Источник: epravda.com.ua

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Темы: газ, франция

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