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Макрон против Ле Пен: во Франции проходит первый тур выборов президента

Макрон против Ле Пен: во Франции проходит первый тур выборов президента

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, в котором, как четыре года назад, фаворитами Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еще несколько недель назад опросы общественного мнения указывали на легкую победу центриста Макрона, которому способствовала его активная дипломатия по Украине, сильное восстановление экономики и слабость раздробленной оппозиции.

Но его позднее вступление в предвыборную кампанию, с одним большим митингом, который даже его сторонники признали неудивительным, и его сосредоточенность на непопулярном плане повышения пенсионного возраста подорвали рейтинги президента вместе с резким ростом инфляции.

В противоположность этому, антииммиграционная, евроскептическая ультраправая лидер Марин Ле Пен уверенно ездила по Франции с кампанией и сумела добиться роста своего рейтинга. В то же время, ее конкурент из ультраправого лагеря Эрик Земмур по прогнозам имеет незначительную поддержку.

Если предположить, что Макрон и Ле Пен пройдут во второй тур, президент столкнется с проблемой: многие левые избиратели сказали в опросах, что в отличие от 2017 года они не будут голосовать за Макрона во втором туре только для того, чтобы не допустить к власти Ле Пен.

Голосование продлится до 19:00 по Киеву, когда будут опубликованы первые экзит-полы. Такие опросы обычно очень надежны во Франции.

Источник: pravda.com.ua

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