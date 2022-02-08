Макрон і Путін уклали угоду, яка стосується України, – Financial Times

Президенти Франції та Росії нібито уклали угоду, щоб знизити напружену ситуацію навколо України. Тепер Москва чекає, коли ці умови схвалять у США.

Володимир Путін та Еммануель Макрон буцімто домовились, що Росія "не проявлятиме нових військових ініціатив". Таку інформацію американському виданню розповіли офіційні особи Франції.

Які ще домовленості у Макрона з Путіним

Росія нібито дала згоду на участь в діалозі про розгортання її військ.

Та більше, стверджують, що Путін навіть погодився вивести з Білорусі до 30 тисяч російських військових. Мовиться про тих, які залучили до спільних навчань "Союзна рішучість-2022".

Це нібито мають обговорювати і на майбутніх зустрічах, де сторони хочуть укласти угоду про "структурований діалог з питань колективної безпеки".

Важливо! Після зустрічі з Путіним Еммануель Макрон відвідає Україну 8 лютого.

Візит Макрона в Росію

Еммануель Макрон зустрівся з Володимиром Путіним у Москві 7 лютого. Темами розмови були врегулювання ситуації на Донбасі, Крим, концентрація військ Росії біля українських кордонів. Путін як завжди маніпулював, а зустріч тривала 5 годин.

Опісля Макрон зробив заяву, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України і вони з Путіним постаралися це зробити. За словами Путіна, переговори з Макроном пройшли "по-діловому" й були змістовними та корисними.

Також французький лідер заявляв, що найближчі дні у ситуації навколо України будуть вирішальними. Він мав на увазі зусилля США, ЄС і НАТО щодо деескалації ситуації навколо України.

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Новости портала «Весь Харьков»