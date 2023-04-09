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Макрон скрутив Байдену «дулю з маком»: мімікрує під Пекін

Макрон скрутив Байдену «дулю з маком»: мімікрує під Пекін

Французькому президентові так задурив голову китайський чай, що у час візиту до Сі Макрон набалакав пригорщу дурниць. «Російський урок-2022» нічому не навчив європейську дипломатію, і вона з оптимізмом наступає з КНР на ті ж самі граблі.

▶️ Відкидаючи інформаційну піну, озвучу декілька зрад від господаря Єлисейського палацу:

● Франція поділяє думку, що політичне вирішення кризи в Україні має враховувати законні занепокоєння всіх сторін. Перекладу: маємо погодити не лише з бункерним, але й із Сі, Макроном, з Шольцом, як ЗСУ звільнятимуть Крим. Це продовження старої кремлівської пісні у виконанні Китаю «про негайний мир по лінії фронту».

● Франція підтверджує свою відданість політиці «одного Китаю». Розтлумачу: це принцип, за яким Тайвань вважається невіддільною частиною КНР. Згідно з цією політикою, будь-які спроби Тайваню оголосити свою незалежність є неприпустимими для Китаю, який розглядає Тайвань як свою провінцію.

● Франція та Китай погоджуються «поглибити діалог» між збройними силами обох країн в Азійсько-Тихоокеанській зоні, "зміцнюючи регіональну та міжнародну безпеку". Іншими словами: оскільки найбільшою загрозою для КНР в цьому регіоні є США, то Макрон та Сі де-факто поглиблюють дружбу проти Байдена. 

● А ще гість з Парижу пообіцяв де-факто поважати ущемлення прав китайців, переслідування уйгурів і відсутність всіляких свобод. Це він назвав справжньою дружбою та взаємоповагою. 

▶️ Макрон продав душу червоному дракону.  Запитання лише в рентабельності оборудки.

● Про душу підтверджує рівень прийняття Макрона, який і не снився бункерному: Сі покликав господаря Єлисейського палацу в резиденцію батька на півдні країни, що є проявом виняткової гостинності. 

● Китайське заколисування - спроба вбити клин у взаємини  ЄС і США. Макрон стає троянським конем економічної інтервенції Сі в країни Євроспільноти. Саме тому КНР купить 160 літаків Airbus, допоможе Франції в переході до безвуглецевої енергетичної системи, і взагалі заводить країну грішми. Я вже почав боятися, що залишись Макрон  ще на один день, країна перейшла б з євро на юань. 

▶️ КНР для ЄС - це ті ж самі граблі, як і РФ.

● США задовго до 2022-го року вказували на Кремль як головного порушника контурів світової безпеки, а Меркель-Шольц з Макроном пестили бункерного, купували дешеві енергоресурси, збагачуючи скарбницю путінської агресії. В результаті в Європі виникла широкомасштабна війна. 

● Сьогодні Uncle Sam вважає Піднебесну головним викликом для миру на планеті у найближчі 10-20 років, і намагається блокувати економіку цієї держави санкціями, а Макрон… ну ви вже в курсі, що він утнув.

● Якось окремо розповім про економічний занепад ЄС та його провідних держав, який змушує Старий Світ крутити політичні романи з лідерами тоталітарних держав. Та щоб не привело до цього мезальянсу, він матиме дуже непрогнозовані наслідки для планети загалом і для України зокрема.  

До речі, щоб ви не подумали погано про мене: "дуля з маком" - випічка з маковою начинкою. У деяких регіонах України її називали "дулями", що може бути пов'язано зі схожістю форми пирогів з певними фігурами.

Мімікрувати - означає наслідувати або імітувати щось або когось.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/729

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