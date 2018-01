Макрон в Китае, венгерская иллюзия мультикультурализма, задержание по делу Ноздровской. Дайджест 8 января

Пока американские СМИ не могут понять, покусал «Роскосмос» ракеты SpaceX или таинственный спутник на орбите таки проснётся, предлагаем вам почитать дайджест последних новостей.

Событие номер один. Международная панорама

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия запустила сложную кампанию, чтобы повлиять на ход президентских выборов в Мексике в этом году. Как сообщает Reuters, видео его обращения было записано ещё 15 декабря, но именно эта часть заявления появилась только сейчас в мексиканском издании Reforma. Макмастер не уточнил, как именно Россия намерена вмешиваться в выборы, однако сказал, что «мы на самом деле уже видели признаки этого вмешательства в президентской кампании». Запрос о комментарии в Белый дом вернулся без ответа, а Марко Канчино, глава консалтинговой мексиканской компании Inteligencia Publica, отметил, что аналитики пока не видят причин опасаться участия России в выборах. «Дело в том, что Вашингтон не представил никаких убедительных доказательств этого», — сказал Канчино.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Китай. Вместе с ним прибыла делегация из нескольких десятков французских предпринимателей. По официальным заявлениям, Париж и Пекин работают над «достижением глобального стратегического партнёрства». Визит продлится три дня. В поездке Макрона сопровождают руководители 50-ти французских компаний. Это первый государственный визит Макрона в Китай. Кроме двусторонних торговых отношений, стороны планируют обсудить вопросы мировых конфликтов и изменения климата.

Уровень воды в Рейне продолжает увеличиваться, что привело к прекращению судоходства на отдельных участках реки — фактически паводок остановил речное сообщение на отрезке в 180 км между Дуйсбургом и Кобленцем. «Уровень воды по течению реки Рейн повысился за ночь в земле Северный Рейн-Вестфалия. В Дюссельдорфе высокий уровень ожидается только во вторник», — сообщает Rheinische Post.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время диалога со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики в очередной раз озвучил позицию Британии относительно Иерусалима. «Я вновь подтвердил приверженность Великобритании поддержке палестинского народа и концепции двух государств. Существует острая необходимость в возобновлении мирных переговоров. Позиция Великобритании касательно статуса Иерусалима чёткая и неизменная — статус должен определяться на основе соглашения, достигнутого в ходе переговоров между израильтянами и палестинцами. Иерусалим должен стать совместной столицей израильского и палестинского государств», — цитирует Джонсона Reuters со ссылкой на заявления МИД Великобритании.

Вчера немного подымило крышей здание Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке. На ликвидацию пожара потребовалось около двух часов. Начальник пожарного департамента Нью-Йорка Роджер Сакович сообщил, что пожар начался в блоке охлаждения, который содержит нагреватели, используемые зимой. От пожара пострадало два человека.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP