Макрон в Китае, венгерская иллюзия мультикультурализма, задержание по делу Ноздровской. Дайджест 8 января

Пока американские СМИ не могут понять, покусал «Роскосмос» ракеты SpaceX или таинственный спутник на орбите таки проснётся, предлагаем вам почитать дайджест последних новостей.

Событие номер один. Международная панорама

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Россия запустила сложную кампанию, чтобы повлиять на ход президентских выборов в Мексике в этом году. Как сообщает Reuters, видео его обращения было записано ещё 15 декабря, но именно эта часть заявления появилась только сейчас в мексиканском издании Reforma. Макмастер не уточнил, как именно Россия намерена вмешиваться в выборы, однако сказал, что «мы на самом деле уже видели признаки этого вмешательства в президентской кампании». Запрос о комментарии в Белый дом вернулся без ответа, а Марко Канчино, глава консалтинговой мексиканской компании Inteligencia Publica, отметил, что аналитики пока не видят причин опасаться участия России в выборах. «Дело в том, что Вашингтон не представил никаких убедительных доказательств этого», — сказал Канчино.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Китай. Вместе с ним прибыла делегация из нескольких десятков французских предпринимателей. По официальным заявлениям, Париж и Пекин работают над «достижением глобального стратегического партнёрства». Визит продлится три дня. В поездке Макрона сопровождают руководители 50-ти французских компаний. Это первый государственный визит Макрона в Китай. Кроме двусторонних торговых отношений, стороны планируют обсудить вопросы мировых конфликтов и изменения климата.

Уровень воды в Рейне продолжает увеличиваться, что привело к прекращению судоходства на отдельных участках реки — фактически паводок остановил речное сообщение на отрезке в 180 км между Дуйсбургом и Кобленцем. «Уровень воды по течению реки Рейн повысился за ночь в земле Северный Рейн-Вестфалия. В Дюссельдорфе высокий уровень ожидается только во вторник», — сообщает Rheinische Post.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время диалога со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики в очередной раз озвучил позицию Британии относительно Иерусалима. «Я вновь подтвердил приверженность Великобритании поддержке палестинского народа и концепции двух государств. Существует острая необходимость в возобновлении мирных переговоров. Позиция Великобритании касательно статуса Иерусалима чёткая и неизменная — статус должен определяться на основе соглашения, достигнутого в ходе переговоров между израильтянами и палестинцами. Иерусалим должен стать совместной столицей израильского и палестинского государств», — цитирует Джонсона Reuters со ссылкой на заявления МИД Великобритании.

Вчера немного подымило крышей здание Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке. На ликвидацию пожара потребовалось около двух часов. Начальник пожарного департамента Нью-Йорка Роджер Сакович сообщил, что пожар начался в блоке охлаждения, который содержит нагреватели, используемые зимой. От пожара пострадало два человека.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP — TODAY (@TODAYshow) 8 января 2018 г.

Россия продолжает делать нервы всем вокруг, и снова отличилась у берегов Великобритании так, что тем пришлось высылать на перехват фрегат HMS Westminster. «Российские корабли вошли в зону национального интереса Британии», — приводит слова представителя военного ведомства Evening Standard. Четыре российских корабля (два военных и корабли сопровождения) оказались в прибережной зоне, уточняет издание Daily Star.

В Польше меняют правительство — сегодня премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит об изменениях. «Перестановки будут глубокими, изменятся руководители важных министерств», — рассказал вице-спикер Сената Адам Белан. В целом, изменится не больше 10 министров, добавил он. Первым на выход прогнозируется Витольд Ващиковский, министр иностранных дел.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мусульманские беженцы, которые прибывают в страну, являются захватчиками, и поэтому Венгрия не намерена их больше принимать у себя. «Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — сказал Орбан в разговоре с лидером Социал-демократической партии Германии Мартином Шульцом. Кроме того, премьер-министр Венгрии считает, что страна не обязана принимать их у себя, и то финансирование, которое получает Венгрия из Фонда сплочения ЕС, также не является поводом для приёма мусульман, а деньги от ЕС они и сами потратят. «Это справедливый баланс, поскольку мы открыли наш рынок для свободной конкуренции. Это не имеет никакого отношения к проблеме беженцев», — рассказал Орбан. «Они являются экономическими мигрантами, ищущими лучшую жизнь. Мультикультурализм — всего лишь иллюзия», — добавил венгерский премьер-министр.

В Иране детям в младшей школе запретили учить английский язык, чтобы «остановить культурное вторжение со стороны западной цивилизации».

Событие номер два. Украинская политика

Продолжается период затишья в украинской политике. Суд Херсона избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц без права внесения залога бывшему так называемому «министру здравоохранения Крыма» Петру Михальчевскому, который непосредственно участвовал в создании незаконных органов власти на временно оккупированном полуострове. Михальчевский своей вины на заседании не признавал и настаивал на том, что никуда бежать не собирается, и вообще, в суд приехал сам на автомобиле из Киева. Адвокаты утверждали, что Михальчевский не виноват в государственной измене и готов сделать ради Украины всё. В свою очередь сторона обвинения просила суд назначить подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком до 60 дней без права залога, поэтому планирует подавать апелляцию на решение о сроке в 30 дней.

В деле об убийстве юристки Ноздровской уже есть задержанный подозреваемый. Как сообщается на сайте Министерства внутренних дел, об этом заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой после проведения оперативного совещания с начальником криминальной полиции Вячеславом Аброськиным и начальником Главного следственного управления Виталием Невгадом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков попросил не разводить лишних домыслов, мол, улики есть и все они веские. «Информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий — завтра», — отметил он у себя на странице в Facebook.

Видимо, Аваков обращался к заместителю гендиректора телеканала ATR Айдеру Муждабаеву, который распространил информацию, что по данному делу был задержан близкий родственник мужчины, который сбил в ДТП сестру Ноздровской. Муждабаев отметил, что это непроверенная информация, потому утверждать окончательно он не может.

В «Украинской правде» написали примерно об этом же: «Источники УП в правоохранительных органах подтвердили информацию о том, что задержанный является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского». Но потом, ссылаясь на адвоката стороны потерпевших Анатолия Худякова, подкинули зрады: «Из СМИ нам стало известно, что задержанный — Юрий Россошанский, отец Дмитрия. Но и у нас, как у представителей стороны потерпевшей, и у родственников Ирины — её дочери, в частности, — вызывает очень большое сомнение, что задержанный — реальный исполнитель», — заявил Худяков.

Тем временем в Киеве разгулялись радикалы-националисты. Радикалы из организации «Чёрный комитет» облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве, о чём они доложили общественности на своей странице в Facebook, сопроводив это коротким видеороликом в стиле особо чёрного нуара (ни черта не видно).

А вечером уже другая группа националистов заблокировала въезд в Киево-Печерскую лавру, утверждая, что там находится штаб-центр сепаратистов и ФСБ.

Событие номер три. Хроники вторжения

Начиная с 19:00 в районе проведения АТО не было нарушений перемирия. Но до этого гибридные силы противника под контролем РФ успели отметиться обстрелами. В результате вражеских провокаций трое военнослужащих Вооружённых сил Украины получили ранения.

На Луганском направлении более четырёх часов кряду враг обстреливал позиции украинской армии в районе Светлодарской дуги. Сначала боевики из крупнокалиберных пулемётов при поддержке 120-мм миномётов провоцировали защитников Луганского, а впоследствии из пулемётов и гранатомётов вели огонь на подступах к Светлодарску.

На Донецком направлении оккупанты били из тяжёлых миномётов калибра 120 мм по защитникам Павлополя, а из вооружения БМП, гранатомётов и пулемётов — вблизи Талаковки. Вокруг Новотроицкого противник также активизировался в обеденное время. В основном захватчики применяли здесь стрелковое оружие, включая снайперские винтовки, а позже усилили давление, добавив гранатомёты. В этом районе наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия и гранатомётов.

7 января в зоне АТО от пулевого ранения умер украинский военнослужащий из Закарпатской области Василий Грынь. Об этом на своей странице в Facebook сообщила консультант по вопросам защиты участников АТО в Береговском горсовете Ярослава Федур. Погибший был уроженцем села Батрадь Береговского района. 1 января ему исполнился 21 год. По информации Федур, военный погиб от пулевого ранения. Такую же информацию распространил и лидер движения «Карпатская Сечь» Тарас Деяк.

Спикер штаба АТО Василий Лабай прокомментировал «Новостям Донбасса» эту информацию: «Это небоевая потеря. Этим делом занимаются правоохранительные органы. Более детальную информацию я сообщить не могу», — сказал он.

В подконтрольном группировке «ЛНР» Перевальске (Луганская область) была залита краской мемориальная аллея погибшим воинам-афганцам и воевавшим на Донбассе. «Неизвестные разрисовали краской и бездушно расписали оскорбительными надписями практически все элементы мемориального комплекса», — сообщает местное упоротое СМИ «Народная трибуна». Инцидент произошёл в ночь на 8 января. Вот одна из наиболее цензурных надписей. Остальные доступны по ссылке.

Помогите следопыту Даше жителям Дебальцево понять, куда пропал очередной идиот «мэр города».

Событие номер четыре. Украинский марафон

В 2017 году уровень бедности в стране снизился до 12%. Об этом рассказала заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии Виктория Захожа: «Перед началом военного конфликта в 2013 году уровень бедности отмечался на 9%, с 2014-го по 2016-й он вырос почти вдвое — до 17%. В течение последнего года ситуация улучшилась и уровень бедности снизился до 12%».

СКМ Ахметова подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов её владельца Рината Ахметова на 820 млн долл., передаёт «Интерфакс-Украина». Слушание по делу назначено на 27 февраля.

По итогам 2017 года Украина стала лидером европейского импорта лыж, поставив в страны Евросоюза почти половину всех закупленных странами ЕС лыж. Об этом свидетельствуют данные сайта Европейской статистики. В общей сложности страны Европейского союза в прошлом году ввезли более 1,5 млн штук лыж и сноубордов, из которых больше 700 тысяч — из Украины.

В 2017 году в нашей стране было продано 2697 автомобилей с электродвигателем, что в 2,3 раза больше, чем в 2016-м. При этом львиную долю из них — 85% — составляют машины, которые ранее уже были в эксплуатации, пишет ЦТС. Годом ранее украинцы приобрели лишь 51% таких авто. Самым популярным электрокаром года стал Nissan Leaf: всего было продано 2219 автомобилей этой модели. По сравнению с 2016 годом, японский производитель улучшил продажи в 2,4 раза.

Бонус

Камни с неба упали и традиции пришибли.

Пока тушили башню Трампа, девятиэтажка в Тюмени благополучно догорела. Потому что нефиг кидать бычки с балкона. Особенно если утеплялся подешевле, а не по правилам.

Mash: Многоэтажка в Тюмени горит на всех этажах. Площадь пожара - больше 1000 квадратов.

А знаете, с чего все началось? Кто-то кинул бычок, а он застрял в утеплителе. pic.twitter.com/v7DuGaKMHv — Holycrapter (@sicksist) 8 января 2018 г.

Помните, каждый раз, когда вы расшариваете этот дайджест, британцам приходится спасать экипаж российского корабля, а не сопровождать само судно.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»