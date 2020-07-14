Максим Степанов: До кінця року для екстреної медичної допомоги ми закупимо близько 400 нових автомобілів

Розвиток екстреної медичної допомоги (ЕМД) є одним із пріоритетів нового керівництва Міністерства охорони здоров’я. Уже цього року на галузь буде додатково виділено 1,26 млрд грн, які підуть на підвищення заробітної плати і на зміцнення матеріально-технічної бази станцій екстреної медичної допомоги. Серед іншого, уже цього року буде закуплено 400 нових автомобілів ЕМД.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 13 липня.

«Сума коштів, які додатково виділяються цього року – 1,26 млрд грн. Ці кошти підуть, на підвищення заробітної плати і на зміцнення матеріально-технічної бази, яка є на наших станціях екстреної медичної допомоги. Окремо в цьому бюджеті передбачено 922 млн грн. на придбання машин екстреної медичної допомоги. Ми плануємо придбати близько 400 автомобілів, які будуть розподілені між областями», - підкреслив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, наразі потреба галузі у нових автомобілях складає близько 1800 одиниць. Повністю замінити автопарк ЕМД планується протягом найближчих років.

При цьому, як додав Міністр, частина коштів буде виділена на навчально-тренувальні центри, аби бригади могли постійно удосконалювати свої навички.

«Окрім того, з 1 вересня МОЗом передбачено підвищення заробітної плати всім медичним працівникам вторинної і третинної медичної допомоги, в тому числі й працівникам екстреної допомоги. Підвищення будуть як лікарям, так і середньому та молодшому медичному персоналу. Це буде досить суттєве підвищення у порівнянні з тим, що було раніше. Екстрена медична допомога – це пріоритет, ми хочемо зробити її за європейськими стандартами», - резюмував Максим Степанов.

Нагадаємо, що в ході регіональних поїздок Максим Степанов регулярно відвідує станції екстреної медичної допомоги, знайомиться з їх роботою, а також з перших вуст дізнається про проблеми та виклики, які стоять перед цими закладами.

Источник: moz.gov.ua

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