Максим Степанов: Ми підготували нормативну базу, щоб з 1 липня медзакалади отримували фінансуванняне не менше, ніж в 2019 році

Міністерство охорони здоров’я розробило нормативну базу щодо перегляду тарифів на медичні послуги, підтримки і недопущення закриття медичних закладів та звільнення медиків. Зараз ці документи знаходяться на погодженні і уже з 1 липня медичні заклади можуть отримати фінансовий ресурс не нижче, ніж у 2019 році.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

“Те, що стосується перегляду тарифів, підтримки і недопущення закриття медичних закладів та звільнення медиків, то уже зараз на погодженні знаходяться відповідні нормативні документи. Щоб, як я і казав, в нас не було фінансування менше, ніж у попередньому році. Ці зміни повинні вступити в дію з 1 липня”, - наголосив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, такі заходи МОЗ буде здійснювати до кінця цього року і уже зараз в розробці у відомстві знаходяться документи щодо комплексного реформування системи охорони здоров'я України, які діятимуть з 2021 року.

“Це дуже комплексний процес. Нам необхідно не просто зберегти нашу медицину. Нам потрібно зробити її якісною, доступною і щоб більше не було ось таких запитань: коли лікар отримує зарплату, на яку не просто прожити неможливо, а навіть неможливо знаходитися на мінімальному рівні існування (на рівні 3 тис. грн у місяць, - ред.)”, - резюмував Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

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