Максим Степанов: МОЗ наполягає на введенні запланованого посиленого карантину з 8 до 24 січня

Міністерство охорони здоров'я наполягає на введенні запланованого посиленого карантину з 8 до 24 січня. Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

“Ми заздалегідь попередили про жорсткий карантин з 8 до 24 січня включно. Була прийнята відповідна постанова уряду. Під час мого особистого спілкування з бізнесом всі зазначили, що розуміють введення посилених карантинних заходів”, — заявив очільник МОЗ.

Зазначимо, що епідеміологи та експерти МОЗ прогнозують зростання кількості хворих на COVID-19 після новорічних свят. Як наслідок, буде збільшуватися навантаження на медичну систему.

“Я неодноразово наголошував, що з кінця січня традиційно починає зростати кількість хворих на грип. На середину лютого (з огляду на статистику минулих років) прогнозується пікове навантаження щодо захворюваності на грип. Тому ми вважаємо, і це думка наших епідеміологів, що введення з 8 до 24 січня посиленого карантину на території країни вкрай необхідно для того, щоб максимально збити цю хвилю і пройти її без колапсу до весни поточного року”, — підкреслив Максим Степанов.

Міністр зазначив, що щодня від коронавірусної хвороби помирає майже 200 людей. Понад 23 тис. осіб наразі знаходяться в лікарнях і потребують відповідної медичної допомоги в умовах стаціонару. Більше 10% — це важкі хворі. Взагалі в країні збільшується кількість важких хворих. Також очільник МОЗ закликав українців звертатися з будь-якими ознаками ГРВІ до сімейних лікарів для проведення тестування на COVID-19. Країна повністю забезпечена тест-системами, а потужності лабораторій дозволяють проводити понад 75 тис. тестувань на добу.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні 9 грудня 2020 року Уряд затвердив ініційоване Міністерством охорони здоров’я рішення про продовження карантину до 28 лютого 2021 року з посиленням обмежень на період з 8 до 24 січня.

Источник: moz.gov.ua

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