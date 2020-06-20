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Максим Степанов: МОЗ ініціює жорсткий контроль за дотриманням карантину через погіршення ситуації з COVID-19

Максим Степанов: МОЗ ініціює жорсткий контроль за дотриманням карантину через погіршення ситуації з COVID-19

19 червня в Україні зафіксовано новий антирекорд захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19 - 921 випадок за добу. Через тенденцію щодо погіршення ситуації з коронавірусом в певних областях України будуть відновлені правила жорсткого карантину.

Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу.

"Звичайно, що ми будемо реагувати. Окрім змін до карантину, які ми прийняли на минулому засіданні Уряду, сьогодні ми будемо ініціювати максимально жорсткий контроль за дотриманням карантину. Ми вважаємо, що в умовах адаптивного карантину в окремих регіонах повинні запроваджуватися жорсткі обмеження. Треба скликати регіональні комісіі і приймати рішення. Ми не можемо допустити постійного зростання кількості хворих" , - заявив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, контроль за дотриманням карантину потрібно посилити і притягувати винних до відповідальності. Зокрема, це буде зроблено за рахунок Національної поліції та Держпродспоживслужби, які перевіряють роботу закладів і поведінку людей у громадських місцях.

Источник: moz.gov.ua

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