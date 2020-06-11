Максим Степанов: МОЗ вивчає дії інших країн та опрацьовує заходи безпеки при прибутті іноземних туристів
Міністерство охорони здоров'я України уважно вивчає дії країн, до яких найбільше подорожують українці, та має свої певні напрацювання щодо відкриття авіаційного сполучення та приймання іноземних туристів в Україні. Таку заяву під час брифінгу зробив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
“Ми аналізуємо ситуацію у різних країнах, в тому числі й у країнах Європейського Союзу. Консультуємося з нашими епідеміологами та лікарями-інфекціоністами, щоб запропонувати дієвий механізм. Він має бути дуже схожим на механізм, який пропонують країни, з якими буде відновлено міжнародне авіасполучення”, — зазначив очільник МОЗ.
Він також розповів, що розглядається варіант зонування країн з різною епідеміологічною ситуацією: на червону (де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні) та зелену зони (де епідемічна ситуація краща або така ж, як і в Україні).
“З червоної зони пасажири будуть направлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону, з зеленої зони — матимуть змогу не проходити самоізоляцію. Звичайно, все це з дотриманням інших протиепідемічних заходів, термоскринінгів тощо”, — підсумував Міністр.
Источник: moz.gov.ua