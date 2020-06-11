Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:25
Просмотров: 53

Максим Степанов: МОЗ вивчає дії інших країн та опрацьовує заходи безпеки при прибутті іноземних туристів

Максим Степанов: МОЗ вивчає дії інших країн та опрацьовує заходи безпеки при прибутті іноземних туристів

Міністерство охорони здоров'я України уважно вивчає дії країн, до яких найбільше подорожують українці, та має свої певні напрацювання щодо відкриття авіаційного сполучення та приймання іноземних туристів в Україні. Таку заяву під час брифінгу зробив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Ми аналізуємо ситуацію у різних країнах, в тому числі й у країнах Європейського Союзу. Консультуємося з нашими епідеміологами та лікарями-інфекціоністами, щоб запропонувати дієвий механізм. Він має бути дуже схожим на механізм, який пропонують країни, з якими буде відновлено міжнародне авіасполучення”, — зазначив очільник МОЗ.

Він також розповів, що розглядається варіант зонування країн з різною епідеміологічною ситуацією: на червону (де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні) та зелену зони (де епідемічна ситуація краща або така ж, як і в Україні).

“З червоної зони пасажири будуть направлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону, з зеленої зони — матимуть змогу не проходити самоізоляцію. Звичайно, все це з дотриманням інших протиепідемічних заходів, термоскринінгів тощо”, — підсумував Міністр.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Урядом призначено довічні державні стипендії 27 учасникам бойових дій у період Другої світової війни
Сегодня 07:27    27
Денис Шмигаль: Під час коронакризи Уряд зберіг фундамент для відновлення і розвитку країни
Сегодня 06:52    46
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 червня
Сегодня 06:43    46
Коронавирус в Харькове: статистика на 10 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:17    100
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:08    69
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    56
Укрзалізниця завершила реконструкцію зупиночного пункту Видубичі, - Владислав Криклій
10.06.2020 12:21    105
Набула чинності Угода про позику між Україною та Світовим банком, в рамках якої буде розроблено 600 планів просторового розвитку територіальних громад
10.06.2020 12:07    83
Польша передала военному госпиталю в Киеве оборудования для борьбы с COVID-19
10.06.2020 11:41    84
За контрабанду українського лісу судитимуть громадянина Греції
10.06.2020 11:02    83
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 