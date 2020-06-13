Максим Степанов: Наша медична реформа – кінець епохи знущання над медиками

Нове керівництво Міністерства охорони здоров’я впроваджує зміни до другого етапу медичної реформи, який стартував з 1 квітня. В результаті реформи українці отримають якісну, доступну і зрозумілу медицину, а медичні працівники – гідну оплату праці.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив в ефірі ток-шоу на телеканалі “Україна 24”.

“З точки зору лікарів і медичних працівників, це (зміни до другого етапу реформи, які запроваджує команда Максима Степанова, - ред) теж зрозуміле правило: достойна заробітна плата, яка не знаходяться внизу списку із розміром середніх заробітних плат по Україні. Над медиками перестають знущатися – тобто перестають робити те, що відбувалося протягом усієї історії незалежності, а особливо протягом останніх 4 років”, - наголосив Максим Степанов.

За словам очільника відомства, нове керівництво МОЗ виправляє помилки, допущені попередниками при плануванні другого етапу медичної реформи. Зокрема щодо розміру тарифів на медичні послуги та механізму фінансування медичних закладів, в результаті чого тисячам українських медиків загрожує скорочення. “Наша команда не допустить цього. Ми за якісну і ефективну українську медицину”, - резюмував Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

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