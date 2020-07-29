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Максим Степанов: НСЗУ досі не уклала жодного договору про підвищені тарифи на екстрену медичну допомогу, ми змусимо їх виправити ситуацію протягом тижня

Максим Степанов: НСЗУ досі не уклала жодного договору про підвищені тарифи на екстрену медичну допомогу, ми змусимо їх виправити ситуацію протягом тижня

Станом на ранок 28 липня Національна служба здоров’я України (НСЗУ) не уклала із медичними закладами жодного договору про підвищені тарифи на екстрену медичну допомогу. Зважаючи, що з 1 липня МОЗ домоглося збільшення фінансування екстреної медичної допомоги на 40% - це неприпустимо, вважає Міністр Максим Степанов. За словами очільника відомства, він дасть доручення виправити ситуацію протягом одного тижня.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 28 липня.

«Цьогоріч, за підтримки Президента, Уряд прийняв рішення щодо збільшення фінансування екстреної медичної допомоги на 40%. Це підвищення відбувається з 1 липня і до кінця року. В той же час виникли певні проблеми із НСЗУ. На сьогоднішній день ця установа не уклала ще жодного договору. Вони вважають, що допустимо придумувати відмовки і не укладати договори та годувати «завтраками» - мовляв, «завтра все зробимо». Я думаю що протягом найближчого тижня ми змусимо їх укласти договори і перерахувати підвищені тарифи екстреній медичній допомозі. Вони дуже потребують цих коштів», - наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив очільник відомства, кожного року співробітники екстреної медичної допомоги виїжджають на близько 6 млн 900 тис. викликів. При цьому часто вони працюють у далеко не ідеальних умовах та на застарілих каретах швидкої допомоги.

«Багато будівель потребують капітального ремонту або переведення в інше приміщення. Те ж стосується і карет швидкої допомоги. 1807 карет потребують заміни. Цього року ми закупимо близько 380-400 транспортних засобів. Це будуть автомобілі класу В та С. Розподіл по областям відбуватиметься за об’єктивним критерієм», - підкреслив Максим Степанов.

За словами Міністра охорони здоров’я, з 1 вересня заплановане також підвищення заробітної плати медичним працівникам.

«Будуть відповідні доплати і кошти знайдені. Лікарям збільшення буде в середньому на 3560 грн, середньому медичному персоналу – 2500 грн, а молодшому – 1250 грн. Це стосується в тому числі медиків екстреної медицини», - резюмував Максим Степанов.

Источник: moz.gov.ua

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Темы: моз, Украина

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