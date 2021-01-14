Максим Степанов: Посилені карантинні обмеження в Україні діятимуть незмінно до 24 січня

Урядом затверджено продовження карантину до 28 лютого 2021 року. Що стосується посилених карантинних обмежень, вони діють з 8 до 24 січня включно. Жодних змін щодо термінів урядом не вносилися. Про це під час брифінгу заявив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Позиція Міністерства охорони здоров’я щодо посилених карантинних обмежень на території України залишається незмінною. Вони мають діяти до 24 січня — так, як це було визначено постановою Уряду від 9 грудня 2020 року. І жодних рішень щодо припинення цих обмежень раніше визначеної дати ми підтримувати не будемо”, — наголосив очільник МОЗ.

Міністр вкотре заявив про доцільність введення посилених обмежень — під час святкувань відбулося активне переміщення людей на території України та за її межами. Люди відвідували родичів у регіонах, відпочивали в рекреаційних зонах (санаторії, курорти). Через це підвищується ризик поширення інфекції на територіях, де був відносно низький рівень зараження.

“Порівнюючи з карантинними обмеженнями, які діють в країнах Європи, наші протиепідемічні заходи можна вважати абсолютно лояльними. Для того, аби повернутися до нормального життя, ми повинні дотримуватися встановлених правил, які розроблені найкращими українськими лікарями-епідеміологами та інфекціоністами”, — зазначив Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше Міністр охорони здоров’я повідомляв, що посилені карантинні обмеження, які триватимуть до 24 січня 2021 року, це вимушений захід, який допоможе запобігти екстреному введенню жорсткого локдауну в країні.

Источник: moz.gov.ua

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