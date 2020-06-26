Максим Степанов: Посилення карантину в регіонах запроваджує місцева влада, якщо три дні поспіль ситуація на території не відповідає критеріям, визначеним Урядом
Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) повинні посилювати карантинні обмеження через коронавірус на місцях, якщо протягом трьох днів поспіль епідеміологічна ситуація в області не відповідає визначеним Урядом критеріям.
Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 25 червня.
«Уряд чітко визначив критерії, в тому числі щодо посилення карантину. Якщо протягом трьох днів показники на місці не відповідають критеріям, встановленим у постанові КМУ, регіональна комісія ТЕБ та НС повинна зібратися і визначитися щодо посилення карантинних заходів», - наголосив Максим Степанов.
Як підкреслив очільник відомства, перелік карантинних заходів та обмежень, які повинні бути посилені визначені у Постанові Уряду. Посилення відбувається на територіях із значним поширенням COVID-19. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:
1. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50%.
2. Середня кількість тестувань становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
3. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (відношення кількості нових встановлених випадків захворювання до кількості проведених тестів) становить більш як 11%.
4. Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%, що перевіряється у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.
Источник: moz.gov.ua