Максим Степанов: Посилення карантину в регіонах запроваджує місцева влада, якщо три дні поспіль ситуація на території не відповідає критеріям, визначеним Урядом

Регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) повинні посилювати карантинні обмеження через коронавірус на місцях, якщо протягом трьох днів поспіль епідеміологічна ситуація в області не відповідає визначеним Урядом критеріям.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 25 червня.

«Уряд чітко визначив критерії, в тому числі щодо посилення карантину. Якщо протягом трьох днів показники на місці не відповідають критеріям, встановленим у постанові КМУ, регіональна комісія ТЕБ та НС повинна зібратися і визначитися щодо посилення карантинних заходів», - наголосив Максим Степанов.

Як підкреслив очільник відомства, перелік карантинних заходів та обмежень, які повинні бути посилені визначені у Постанові Уряду. Посилення відбувається на територіях із значним поширенням COVID-19. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

1. Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить більш як 50%.

2. Середня кількість тестувань становить менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

3. Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (відношення кількості нових встановлених випадків захворювання до кількості проведених тестів) становить більш як 11%.

4. Динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%, що перевіряється у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Источник: moz.gov.ua

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