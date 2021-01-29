Максим Степанов: В Україні запровадять договори керованого доступу

Кабінет Міністрів України ухвалив ініційовані Міністерством охорони здоров'я проєкт закону та постанову КМУ про «Деякі питання щодо договорів керованого доступу та зупинення дії абзацу першого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333». Ці документи регламентують впровадження договорів керованого доступу в Україні. Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Завдяки ініціативі МОЗ українці, які потребують дороговартісного лікування при онкологічних та орфанних захворюваннях, зможуть отримати доступ до інноваційних препаратів. Держава закуповуватиме їх за бюджетні кошти. Наведу простий приклад. Спінальна м’язова атрофія — діагноз, який встановлено 267 людям в Україні, здебільшого дітям. Якщо вони не будуть отримувати відповідний курс лікування, який коштує 12,3 млн грн на рік, - вони просто не виживуть. Я вважаю прямим завданням держави забезпечити пацієнтів цими дороговартісними ліками. Такий механізм ми знайшли - це договори керованого доступу", - зазначив очільник МОЗ.

Договір керованого доступу - це механізм закупівлі за бюджетні кошти інноваційних лікарських засобів в умовах відсутності в країні таких препаратів. Це дороговартісні ліки, які тільки вийшли на світовий ринок і використовуються у лікуванні важких захворювань.

Механізм укладення договорів керованого доступу багаторівневий. Спочатку проводитиметься обов’язкова процедура державної оцінки медичних технологій. Після цього пройдуть конфіденційні переговори щодо укладення договору. За результатами цих переговорів укладається договір керованого доступу. Він може бути фінансовим (тобто передбачати знижку до ціни, безкоштовну поставку на початку лікування тощо) або заснованим на результаті (коли оплата відбувається лише за результатами або за умови накопичення інформації про ефективність лікарського засобу). Також буває комбінований вид договорів.

Такий механізм використовується у багатьох країнах світу: в Італії, Франції, Нідерландах, Бельгії, Швеції, Данії, Фінляндії, Австралії, Литві та інших.

Нагадаємо, раніше Максим Степанов повідомляв, що Міністерство охорони здоров’я України затвердило номенклатури лікарських засобів, що будуть централізовано закуповуватись у 2021 році для лікування дорослих з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями.

Источник: moz.gov.ua

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