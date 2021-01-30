Максим Степанов: Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться в лютому

В Україні вакцинація громадян проти COVID-19 розпочнеться вже в лютому. Підготовка до першого етапу вакцинації йде чітко за графіком, заявленим МОЗ ще у вересні 2020 року, та відбуватиметься згідно Дорожньої карти з впровадження вакцини проти COVID-19, узгодженої у грудні. Про це під час брифінгу повідомив Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“МОЗ рухається чітко за планом вакцинації, у терміни, про які я повідомляв ще у вересні. Проте, знаходяться політичні сили та діячі, які намагаються на цій темі хайпанути і підняти власний рейтинг, розповсюджуючи фейки, тим самим залякуючи людей і до всього — ще й псуючи імідж нашої країни. Ще раз повідомляю, що від кількості неправдивих заяв та маніпуляцій терміни початку вакцинації в Україні не зміняться”, — зазначив очільник МОЗ.

Міністр також наголосив, що вакцинація українців буде відбуватися виключно безпечними вакцинами, які пройшли всі стадії клінічних випробувань і вже зареєстровані в багатьох країнах світу. Вакцинація проходитиме п’ятьма етапами з гарантією забезпечення кожному українцю добровільного та безкоштовного доступу до вакцини.

“Також є друга крайність. Коли інша політична сила влаштувала справжню істерію з приводу реєстрації російської вакцини "Спутник V". Відразу можу сказати — ніхто російську вакцину в країні реєструвати не буде”, — акцентував Максим Степанов.

Нагадаємо, наприкінці грудня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов затвердив "Дорожню карту з впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках", над якою МОЗ працювало спільно з українськими фахівцями та міжнародними експертами.

Источник: moz.gov.ua

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