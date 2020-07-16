Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:09
Просмотров: 36

Максим Степанов: Уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам з 1 вересня, лікарі додатково отримають близько 3500 грн у місяць

Максим Степанов: Уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам з 1 вересня, лікарі додатково отримають близько 3500 грн у місяць

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і виділив кошти на підвищення заробітної плати медичних працівників з 1 вересня 2020 року. Підвищення відбудеться як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінгу за підсумками засідання Уряду 15 липня.

“Як ви знаєте, 19 червня цього року, з ініціативи МОЗ та на доручення Президента, було прийняте рішення щодо системного підвищення зарплати всім медичним працівникам. Відповідно, зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тис. грн, середнього медичного персоналу на близько 2,5 тис., а молодшого медичного персоналу – на близько 1250 грн. Сьогодні ми виділили конкретний фінансовий ресурс на оплату праці з 1 вересня. Це системне рішення, щоб рухатися до того, аби зарплата медиків була на високому рівні», - підкреслив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, кошти спрямовуватимуться: до закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, через МОЗ; а також до закладів охорони здоров’я комунальної власності через НСЗУ (так званий мотиваційний пакет) або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Источник: moz.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пенсійний фонд України сьогодні перетворився на потужний центр надання послуг - Міністр соціальної політики
Сегодня 07:26    22
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 15 липня
Сегодня 07:00    36
ДТЭК Энерго отгрузил первую партию угля по формуле "Роттердам+"
Сегодня 06:42    48
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:07    62
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    49
Мінсоцполітики розробляє способи підвищення пенсій сім’ям військових, загиблих в АТО/ООС
15.07.2020 10:12    108
ІНФОКАРТА: некерований реактивний снаряд РС-80
15.07.2020 09:38    179
Україна приєдналася до Open Data Maturity Report
15.07.2020 08:18    119
Визначено порогові бали тестів ЄФВВ
15.07.2020 07:52    159
Місія ОБСЄ назвала «спокійною» обстановку на адмінкордоні з окупованим Кримом
15.07.2020 07:33    98
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 