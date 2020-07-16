Максим Степанов: Уряд виділив кошти на підвищення зарплат медикам з 1 вересня, лікарі додатково отримають близько 3500 грн у місяць

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров’я і виділив кошти на підвищення заробітної плати медичних працівників з 1 вересня 2020 року. Підвищення відбудеться як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

Про це Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив на брифінгу за підсумками засідання Уряду 15 липня.

“Як ви знаєте, 19 червня цього року, з ініціативи МОЗ та на доручення Президента, було прийняте рішення щодо системного підвищення зарплати всім медичним працівникам. Відповідно, зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тис. грн, середнього медичного персоналу на близько 2,5 тис., а молодшого медичного персоналу – на близько 1250 грн. Сьогодні ми виділили конкретний фінансовий ресурс на оплату праці з 1 вересня. Це системне рішення, щоб рухатися до того, аби зарплата медиків була на високому рівні», - підкреслив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, кошти спрямовуватимуться: до закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ, через МОЗ; а також до закладів охорони здоров’я комунальної власності через НСЗУ (так званий мотиваційний пакет) або структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Источник: moz.gov.ua

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