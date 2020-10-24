Максим Степанов: Усі медичні заклади отримали кошти для виплати надбавок медикам

Усі без винятку медичні заклади отримали кошти для виплати запроваджених з 1 вересня надбавок медичним працівникам. Про це під час щоденного брифінгу заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

“Усі без винятку медичні заклади отримали кошти для виплати надбавок. Сума перерахованих коштів за вересень становить 1 270,589 млн грн, за жовтень - 1,90 млрд грн. Перерахування коштів продовжується, щоб не було жодної затримки з виплатою заробітної плати і цих надбавок за поточний місяць”, - зазначив очільник МОЗ.

Він нагадав, що з вересня уряд за ініціативи МОЗ вирішив підняти зарплату всім медпрацівникам, які працюють в системі охорони здоров’я, шляхом виплати надбавок.

Він нагадав, що з вересня уряд за ініціативи МОЗ призначив доплати медпрацівникам, які працюють в системі охорони здоров’я.

“Це було рішення, якого чекали тисячі медичних працівників, адже рівень заробітної плати, що вони отримували довгі роки, був неприпустимим”, - додав Міністр.

Розмір передбачених доплат становить для лікарів - на 70% від посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки, фахівцям з базовою неповною вищою медичною освіту усіх спеціальностей - на 50% від мінімальної заробітної плати, молодшим медичним сестрам - на 25% від мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, що раніше у своєму виступі на засіданні Верховної Ради міністр охорони здоров'я повідомив, що станом на 16 жовтня медзакладам на лікування хворих з COVID-19 перераховано 5,464 млрд грн.

Источник: moz.gov.ua

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