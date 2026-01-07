Маленькі потужності у різних регіонах і сонячні станції на дахах – це шлях до енергетичної незалежності, - Зиновій Козицький

Зіновій Козицький, засновник групи компаній "Західнадрасервіс", п’ятого за величиною приватного газовидобувника України, розповів про стан енергетики країни та перспективи розвитку відновлюваних джерел

Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Liga.net".

За освітою Козицький - лікар-психіатр. Його шлях у енергетиці почався ще студентом, коли він працював у Сургуті на будівництві газокомпресорної станції. Досвід ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС також дав йому розуміння масштабів енергетики та її впливу на життя людей. Повернувшись на Львівщину, він працював у психіатрії, відкрив власну медичну практику, а пізніше перейшов у бізнес та енергетику.

Його перший успішний проєкт у газовидобутку почався у 2004 році зі спільної роботи з ДП "Західукргеологія". Поступово Козицький зібрав команду геологів і будівельників, організував буріння свердловин і розбудову інфраструктури. Згодом він здобув другу освіту в Івано-Франківському університеті нафти й газу та розширив бізнес на відновлювану енергетику.

З 2008 року, після прийняття закону про зелений тариф, Козицький почав розвивати сонячні та вітрові станції. Першу сонячну станцію запустили у 2012 році, а в 2015 році відкрили першу вітрову станцію за кредитом ЄБРР - це був перший випадок фінансування приватного проєкту відновлюваної енергетики в Україні. До 2020 року компанія збудувала вісім сонячних та дві вітрові станції.

Сьогодні компанія Козицького здатна забезпечити електроенергією близько половини мільйона людей на рік. Він пояснює, що його компанія не лише виробляє енергію, а й активно підтримує громаду.

"Якщо підрахувати, скільки ми виробляємо електроенергії на рік, цього достатньо для двох районів Львівської області — близько 187 тисяч домогосподарств. З 2022 року ми заплатили близько 13 мільярдів гривень податків, з яких більше мільярда спрямовано в місцеві бюджети", - зазначив він.

На запитання, чи вдасться Україні пережити зиму без масштабних відключень електроенергії, Козицький відповів стримано оптимістично, відзначивши втрати генераційних потужностей і складність їх відновлення.

"Я думаю, що зима буде важкою. За час війни втрачено близько 24 ГВт потужностей, відновити їх швидко буде дуже важко. Росіяни б'ють точково, вони знають, що саме треба знищувати, щоб завдати найбільших збитків. Найсерйозніші проблеми зараз у східних і південних регіонах, де людям сьогодні особливо важко", - заявив він.

Козицький зазначив, що якщо брати до уваги, що частина промисловості України знищена, а частина східних областей і Крим під окупацією, то споживання вже значно зменшилося. Тому важливим сьогодні є транспортування електроенергії.

За його словами, триває активна розбудова децентралізованої енергосистеми, що додає нам стійкості й міцності. Будуються і сонячні станції, і вітростанції.

"Наприклад, ми побудували 60-мегаватну вітростанцію під час війни. Зараз будуємо 40-мегаватну вітростанцію. Я думаю, що в лютому ми її введемо в експлуатацію. Працюють й інші станції. Така децентралізація дозволяє уникати одномоментних руйнувань під час ракетних атак і забезпечує електроенергію для десятків тисяч домогосподарств", - заявив Козицький.

Він додав, що інші підприємства теж будують альтернативні електростанції. Козицький вважає, що Україна може достатньо швидко відновити енергетичну систему користуючись з відновлюваних джерел, акумуляції та газопоршневих машин.

За його словами, децентралізація енергосистеми та самозабезпечення підприємств генераторами та акумуляцією роблять українську енергетику більш стійкою. Атомна генерація забезпечує понад 40% електроенергії, що дозволяє з труднощами, але пройти через зиму.

"Децентралізація – це вихід. Багато невеликих потужностей у різних регіонах. Це дозволяє уникати одномоментних руйнувань під час ракетних атак і забезпечує електроенергію для десятків тисяч домогосподарств", - зазначив він.

Він також бачить майбутнє української енергосистеми у європейському форматі, що базується на зеленій енергетиці та децентралізації.

"Ми вже ввійшли в європейську енергосистему рухатимемося до CO2-нейтральності. Це буде європейська модель, що базується на відновлюваних джерелах енергії та децентралізації", - зазначив Козицький.

Він переконаний, що Україна має потенціал стати експортером зеленого водню, що поступово може замінити природний газ.

"Європа розглядає Україну як потенційного експортера зеленого водню, що є найбільш екологічною формою водню. Це важливо в контексті повної незалежності України від імпорту природного газу", - сказав він.

Джерело: espreso.tv

