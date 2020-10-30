Малий броньований катер "Бердянськ" відновлено після наслідків російської агресії

Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до державного концерну "Укроборонпром", достроково закінчило ремонт малого броньованого катеру "Бердянск" ВМС Збройних Сил України.

В ході ремонту, який розпочався у червні 2020 року, відновлено гвинто-стернову систему, донно-бортову арматуру, протектори, систему головного двигуна та інші вузли броньованого катеру. Крім того, фахівці підприємства усунули пошкодження корпусу, які МБАК "Бердянськ" отримав два роки тому під час російської агресії у Керченській протоці.

"Відновлений катер успішно пройшов ходові випробування та вже переданий замовнику із випередженням передбаченого договором графіка. Ми у повному обсязі виконуємо всі взяті на себе договірні зобов’язання, вже завершуємо ремонтні роботи середнього десантного корабля ВМС ЗСУ "Юрій Олефіренко". Завод працює, нарощує темпи виробництва та втілює ряд заходів для фінансового оздоровлення підприємства від боргів, які роками накопичувалися попереднім керівництвом заводу", – повідомив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашніков.

Нагадаємо, у жовтні Миколаївський суднобудівний завод достроково відновив протидиверсійний катер ВМС ЗСУ "Гола Пристань" та успішно завершив виїзні докові роботи з ремонту МБАК "Лубни" у м. Маріуполь. Нещодавно, з метою фінансового оздоровлення, на підприємстві було введено процедуру розпорядження майном згідно з вимогами Кодексу України з процедур банкрутств.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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