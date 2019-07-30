Мало эсминцев не бывает: ВМС США получили 67-й "Арли Бёрк"

Флот США продолжает пополняться ракетными эсминцами класса “Арли Бёрк”.

Итак, в прошлую субботу, во Флориде, в Порт-Эверглейдс, был торжественно введен в строй 67-й эсминец класса "Арли Бёрк" - "Пол Игнатиус".

Стоит отметить, что церемония закладки эсминца прошла на верфи Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс в октябре 2015 года, а уже в феврале 2019 года прошла передача 67-го “Арли Бёрк” флоту.

Данный эсминец отличается от предыдущих тем, что он является вторым представителем модификации Flight IIA: Technology Insertion, с увеличенной длиной корпуса до 155,29 метров.

Так же, данный эсминец в своей конструкции имеет композитные материалы, в частности из них изготовлены вертолетные ангары, а управление кораблем осуществляется посредством боевой информационно-управляющей системы "Иджис" в версии Baseline 9.

Примечательно то, что на верфи Huntington Ingalls Industries сейчас строятся ещё 4 эсминца класса "Арли Бёрк", причем один из них "Джек Х. Лукас", это корабль нового поколения Flight III.

Напомню, что всего планируется ввести в состав ВМС США 84 ракетных эсминца "Арли Бёрк". Скажем так, немного больше, чем за тот же период, в другой великой морской державе введут в строй своим не имеющие аналогов в мире эсминцы проекта “Лидер”. Если вообще хотя бы даже заложат хоть один.

Источник: uc.od.ua

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Фото: Huntington Ingalls Industries

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