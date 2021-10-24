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Мальта закрила в'їзд для туристів з України

Мальта закрила вїзд для туристів з України

Мальта внесла Україну до списку країн, з яких в’їзд дозволений лише у виняткових обставинах через ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт МОЗ Мальти.

Зокрема, з 21 жовтня Україну внесли до темно-червоного списку – в’їзд з таких країн з туристичною метою заборонений, незалежно від того, вакцинований мандрівник чи ні.

"Поїздки в країни/зони темно-червоного кольору та з них дозволені лише для необхідних подорожей за виняткових обставин і лише з попереднього дозволу відповідно до процедури" - йдеться у повідомленні МОЗ.

Для в’їзду на Мальту, зокрема, треба отримати дозвіл на в’їзд, надати результат негативного тесту на коронавірус, заповнити спеціальну форму, а також дотримуватись карантину 14 днів.

Як повідомлялося, Європейський союз цього тижня не переглядав список третіх країн, для чиїх громадян державам ЄС рекомендовано скасовувати обмеження на в’їзд, і Україна залишається у "зеленому" списку.

Источник: epravda.com.ua

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