«Маємо, що маємо»: чем запомнился президентский срок Леонида Кравчука
● подписание Беловежскоего соглашения о ликвидации СССР и создании СНГ (1991).
● пятизначная инфляция (1992-1993) и крах экономики.
● крупнейшая в истории страны шахтерская забастовка (1993), которая привела к досрочным выборам президента.
● подписание Соглашения о сотрудничестве и партнерстве с ЕС (1994), заложившее основу европейской интеграции страны.
● Его фраза – «Маємо, що маємо» – стала легендарной. Она идеально описывала непростую жизнь украинцев в 90-х.
● Главный мем правления – «кравчучка». Это тележка для перевозки небольших грузов перекупщиками, которая спасала украинцев во время экономического кризиса.
Среди прочего, именно «благодаря» Кравчуку Украина лишилась ядерного оружия и начала сближаться с рф. Хотя Будапештский меморандум подписывал уже Кучма, переговоры завершились до него.
Источник: https://t.me/truexanewsua/46226