«‎Маємо, що маємо»: чем запомнился президентский срок Леонида Кравчука

● подписание Беловежскоего соглашения о ликвидации СССР и создании СНГ (1991).

● пятизначная инфляция (1992-1993) и крах экономики.

● крупнейшая в истории страны шахтерская забастовка (1993), которая привела к досрочным выборам президента.

● подписание Соглашения о сотрудничестве и партнерстве с ЕС (1994), заложившее основу европейской интеграции страны.

● Его фраза – «‎Маємо, що маємо» – стала легендарной. Она идеально описывала непростую жизнь украинцев в 90-х.

● Главный мем правления – «кравчучка». Это тележка для перевозки небольших грузов перекупщиками, которая спасала украинцев во время экономического кризиса.

Среди прочего, именно «‎благодаря»‎ Кравчуку Украина лишилась ядерного оружия и начала сближаться с рф. Хотя Будапештский меморандум подписывал уже Кучма, переговоры завершились до него.

Источник: https://t.me/truexanewsua/46226

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