Марченко про співпрацю з МВФ: Ми не розглядаємо варіантів, коли цього не буде

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що не розглядають сценаріїв, за яких не буде продовжена співпраця з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив у програмі "Свобода слова" Савіка Шустера.

"Коли ми планували бюджет цього року, ми передбачали роботу в програмі МВФ. Ми не розглядаємо варіантів, коли цього не буде, але однозначно нам би хотілось, щоб це було якомога раніше",- сказав Марченко.

Міністр фінансів також запевнив, що дефолту в Україні не буде.

Нагадуємо:

Місія Міжнародного валютного фонду має запрацювати в Україні у квітні цього року, після того, як втратить силу встановлена урядом гранична ціна (6,99 грн) на газ для населення, заявив голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

У Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на кошти МВФ та впевнена у їхньому отриманні у 2021 році.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив, що Україні буде важко пройти 2021 рік без траншу МВФ, але його відсутність не стане катастрофою.

Источник: epravda.com.ua

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