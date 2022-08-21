Маркиз де Кюстин в своей "России в 1839 году" рассказывает, как он впервые познакомился с Россией. В любекском трактире

Услышав, что я путешествую только для удовольствия, трактирщик стал увещевать меня отказаться от моего проекта.

— Вы знакомы с Россией? — спросил я.

— Нет; но я знаком с русскими; многие проезжают через Любек, и я сужу о стране по физиономии ее жителей.

— Что же вы находите в выражении их лиц, что должно помешать мне посетить их?

— У них два лица. Когда они прибывают в Европу, у них веселый, легкий, довольный вид, как у выпущенных на волю лошадей или птиц, выпущенных из клеток: все счастливы, как школьники на празднике. Но у тех же людей, когда они возвращаются, вытянутые лица и мрачные взгляды; их слова скупы и отрывочны; вид у них озабоченный. Из этого я заключаю, что страна, которую они покинули с такой радостью и в которую они возвращаются с таким сожалением — плохая страна.

#история #лицоРоссии

Джерело: https://t.me/infosprotyv/1384

Новости портала «Весь Харьков»