Держава
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05.12.2024 15:23
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Марку на честь харківської бригади «Хартія» анонсувала Укрпошта

Марку на честь харківської бригади «Хартія» анонсувала Укрпошта

На честь харківської бригади «Хартії» Укрпошта випускає лімітований поштовий набір «Хартія» за проєктом «Власна марка». У продажу новинка з’явиться 10 грудня.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

«Харківська бригада «Хартії» – єдиний підрозділ Сил Оборони, який пройшов шлях від добровольчого формування територіальної громади до бойової бригади. Вони спинили повторний наступ росіян на Харків, і досі тримають оборону країни», – зазначили в Укрпошті.

Унікальний дизайн із документальною хронікою роботи бригади створив Сергій Майдуков. Задля реалізації ілюстратор безпосередньо працював поруч із захисниками у Харкові, області та Липцях.⠀

У комплекті – аркуш із дев’ятьма марками та художній конверт зі спецпогашенням. Тираж – 1013 екземплярів. Передбачено набір із дев’ятьма листівками.

Агентство Телевидения Новости

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