Маркування "+" на українській військовій техніці під час звільнення окупованих росіянами земель — це данина пам'яті Лицарів Зимових Походів Армії УНР

Згідно з оцінками переважної більшості воєнних істориків, перший Зимовий похід Армії УНР є щонайгероїчнішою сторінкою воєнного мистецтва періоду Української революції 1917-1921 років, під час якого українська армія вперше вдало застосувала партизанські методи боротьби з численними ворогами.

Обидва зимові походи, незважаючи на підсумкову окупацію території УНР більшовиками, беззаперечно змусили майбутню червону імперію рахуватися зі словом “Україна”. І відтоді, з цих двох зим, двох походів, бере початок не лише українська партизанська боротьба, а й світло української перемоги, яка в ці дні втілюється в реальність воїнами Збройних сил України, що звільняють українські землі, окуповані військом все того російського імперіалізму та совка у новому образі.

Все буде Україна!

Ми обов'язково переможемо!

І, як заповідав автор декалогу українського націоналіста Степан Ленкавський:

«Пімстимо смерть Великих Лицарів», борців за вільну Україну!

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4643

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