Марш Единства, который разъеденил. Быть ли субботней акции?

О проведении Марша Единства в начале недели сообщили организаторы мероприятия – Штаб обороны Харьковщины. Это объединение харьковчан и общественных организаций, которые заявили об активизации своих действий после того, как в СМИ появилась информация о возможной оккупации Харькова и обострении угрозы со стороны РФ. Они проводят учения для гражданских, собирают ресурсы и помощь армии, а марш должен был стать масштабным патриотическим мероприятием.

Константин Немичев, соорганизатор Марша

Це марш єдності, всі харків`яни, які мають українській паспорт повинні взяти українській флаг та вийти на Майдан Коституції о 14 годині, 5 лютого. Це субота. Ми плануємо, що буде багато людей, тому що в цей раз ми об`єднались, влади й громада, громадське суспільстве.

Но органы местного самоуправления, как оказалось, против такой инициативы. Накануне, на проходившем без представителей медиа внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили, что марш может дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Харькове. Так что решили рекомендовать отказаться от идеи его проведения. Или даже запретить через суд. Причиной назвали и эпидемиологическую угрозу, и террористическую.

Из протокола внеочередного заседания городской КТЭБ и ЧС

Юридичному департаменту Харківської міської ради (Бровченко І.О.), у разі незгоди керівника громадської організації «МОЛОДЬ ХАРКІВ» Ткаченка Є.С., терміново підготувати та направити до Харківського окружного адміністративного суду позовну заяву про заборону проведення громадській організації «МОЛОДЬ ХАРКІВ» 5 лютого 2022 року масових заходів в м. Харкові, а саме з 14-00 по 17-00 за маршрутом:від майдану Конституції по вул. Сумській до площі Свободи маршу «Марш Єдності».

Представителей общественного сектора – от радикальных националистов до борцов за либеральные ценности – такая позиция мэрии, по меньшей мере, удивила. Ведь о политических лозунгах речь не шла, говорят они. Более того, впервые патриоты объединились в такой широкий фронт. Поэтому они уверяют, что марш все равно состоится.

Константин Немичев, соорганизатор Марша

Пару тижнів тому був концерт Басти в Палаці спорту, і це російський актор, російський співак, який приїжджає, виступає, і немає терористичної загрози. А коли люди виходять з прапором України – чомусь є терористична загроза. Зараз показують по всьому світу картинку, де дідусь розповідає, що він буде зустрічати з пірогамі російські війська. Ми повинні показати гарну картинку на весь світ, що Харків – це Україна і нікого ми тут не чекаємо.

Что касается юридических оснований, говорят организаторы, то о его проведении сообщили сразу несколько организаций, поэтому всем едва ли успеют запретить проведение в судебном порядке. Ксения Табака, Марина Николаева, Владислав Самойлов, АТН

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