Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:20
Просмотров: 61

Маєш чудове здоров’я, володієш англійською та знаєш фахову дисципліну? Отримай можливість навчатися у натовському виші!

Маєш чудове здоров’я, володієш англійською та знаєш фахову дисципліну? Отримай можливість навчатися у натовському виші!

Про перспективи навчання за кордоном курсантів вищих військових навчальних закладів України повідомляє “Армія Inform”

Наразі курсанти українських ВВНЗ мають змогу проходити підготовку у військових вишах Великої Британії, Болгарії та Італії. Про це кореспондентам “Армія Inform” повідомили в Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України.

“Цього року відбудеться відбір курсантів для направлення на навчання до військових вишів Великої Британії, серед яких – Коледж Королівських військово-морських сил “Британія”, Королівський коледж сухопутних військ Великої Британії та Коледж Королівських військово-повітряних сил Великої Британії “Кранвелл”, – заявили в Департаменті.

Крім того, у рамках програми ЕРАЗМУС , яка підтримує проєкти співпраці й партнерства у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, керівництво Військового інституту імені Тараса Шевченка підписало три міжінституційні угоди з ВВНЗ країн - членів НАТО.

“Головними показниками для відбору курсантів на навчання за кордон є задовільний стан здоров’я, успішне вивчення фахових дисциплін та вільне володіння англійською мовою”, – зазначили в Департаменті.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Розкладаємо по поличках ВВП у першому кварталі 2020 року - НБУ
Сегодня 09:09    21
Чорноморський банк торгівлі та розвитку підтримав низку українських проектів
Сегодня 08:58    34
Работающие на угле ТЭС до 1 ноября будут иметь приоритетную диспетчеризацию – распоряжение правительства
Сегодня 08:29    40
Пенсія призначатиметься автоматично
Сегодня 08:02    139
Заклади освіти мають виявити охочих складати ДПА, золоту та срібну медалі можна отримати без атестації – роз’яснення МОН
Сегодня 07:09    73
До ОАСК надійшов позов щодо «лабораторій США», які в Держдепартаменті називали фейком
Сегодня 06:51    94
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 червня
Сегодня 06:42    70
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:08    107
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    82
Ігор Петрашко залучив 7 потенційних американських інвесторів
23.06.2020 12:40    123
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 