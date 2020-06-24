Маєш чудове здоров’я, володієш англійською та знаєш фахову дисципліну? Отримай можливість навчатися у натовському виші!

Про перспективи навчання за кордоном курсантів вищих військових навчальних закладів України повідомляє “Армія Inform”

Наразі курсанти українських ВВНЗ мають змогу проходити підготовку у військових вишах Великої Британії, Болгарії та Італії. Про це кореспондентам “Армія Inform” повідомили в Департаменті військової освіти і науки Міністерства оборони України.

“Цього року відбудеться відбір курсантів для направлення на навчання до військових вишів Великої Британії, серед яких – Коледж Королівських військово-морських сил “Британія”, Королівський коледж сухопутних військ Великої Британії та Коледж Королівських військово-повітряних сил Великої Британії “Кранвелл”, – заявили в Департаменті.

Крім того, у рамках програми ЕРАЗМУС , яка підтримує проєкти співпраці й партнерства у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, керівництво Військового інституту імені Тараса Шевченка підписало три міжінституційні угоди з ВВНЗ країн - членів НАТО.

“Головними показниками для відбору курсантів на навчання за кордон є задовільний стан здоров’я, успішне вивчення фахових дисциплін та вільне володіння англійською мовою”, – зазначили в Департаменті.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»