Масштабная акция протеста в Харькове. Почему сегодня были частично перекрыты некоторые дороги?

Блокпост на въезде в Песочин. Почти сотня активистов перекрыли две полосы трассы. На дороге образовалась «тянучка» длиной почти в километр. Люди так протестуют против подорожания бензина

Роман Старченко, соорганизатор акции

И главное, что это безосновательно, власть комментирует, что это повышение цен на мировом рынке на нефть, но насколько мы знаем, сейчас безвиз, много людей ездят в Европу, и мы понимаем, что на мировом рынке нефть дорожает для всех, но почему-то цена так скачет только у нас, а в Европе на 2 евроцента дорожает топливо

В общем, частично перекрытыми сегодня утром оказались три дороги - в сторону Днепра и Киева, а также - на Донбасс. Некоторые из автомобилистов оказались заложниками ситуации и стали прорываться посреди трассы. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал эту инициативу и решил также остановиться

Алексей Бондаренко, водитель

Нереально ездить, очень дорого, необоснованные цены. Доллар на месте, все на месте, почему дорожает - непонятно. Это нереально, куда уже дальше. Сейчас подорожает хлеб, это сейчас подорожает хлеб, все подорожает.

За месяц в Харькове цены на топливо выросли в среднем на пять-шесть гривен, рассказывают водители. А специалисты рост стоимости горючего, кроме роста мировой цены на нефть, объясняют привязкой его стоимости к акцизу, который в свою очередь привязан к курсу евро.

Сергей Зозуля, зам. нач. фирмы ХАДО

Дело в том, что акциз – это неотъемлемый налог, прямой и он уплачивается либо при производстве продукции, либо при ее ввозе на таможенную территорию Украины. Поэтому в состав цены нефтепродуктов входит акциз и НДС, который считается на этот акциз. Поэтому если курс евро у нас растет – то, соответственно, цена нефтепродукта на «стеле» поднимается на заправках

Организаторы акции говорят, что она прошла почти во всех регионах Украины. Главным условием для участия было остановить свой автомобиль в 9:00 утра, включить «аварийку» и начать сигналить.

Впрочем, добавили активисты, это может быть не единственной забастовкой.

В случае, если власть не примет во внимание этот протест, они будут блокировать нефтебазы и АЗС.

Впрочем, многим из опрошенных водителей такая инициатива пришлась по душе. Люди говорят, что с подорожанием они не согласны, но снова оказаться заложниками подобной ситуации просто посреди дороги не хотят, ведь сегодня, передвигаясь в пробке, горючего они потратили гораздо больше, чем обычно, а оно пока так и не подешевело.

Агентство Телевидения Новости